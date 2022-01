Les contacts proches de Scott Moe à La Loche ont-ils été tous appelés ?

Jeudi, Scott Moe a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il a été déclaré positif à la COVID-19. Une alerte a aussitôt été envoyée aux journalistes et aux participants d’une conférence du premier ministre, la veille.

Lundi, le premier ministre et deux ministres ont annoncé la création d’une nouvelle école primaire dans la communauté de La Loche.

Plusieurs participants à l’événement m’ont contacté pour me signifier que des contacts rapprochés ont été signalés, mais d’autres non. Plusieurs enfants non vaccinés étaient sur place , rappelle-t-elle dans sa lettre au premier ministre.

Choisie au mois de décembre pour représenter le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan à l'élection partielle dans Athabasca, Mme Jolibois demande que tous soient contactés à la suite de sa visite.

Elle demande des explications à Scott Moe pour avoir choisi de ne pas passer un test rapide la journée de son voyage dans les communautés du nord.

Finalement, Mme Jolibois demande un itinéraire précis de tous les déplacements du premier ministre qui était accompagné du ministre de l’Éducation, Dustin Duncan, et aussi du ministre de la Santé mentale et de dépendances, des Aînés et de la Santé en milieux ruraux et éloignés Everett Hindley.

Mme Jolibois exige une réponse urgente à ses demandes.