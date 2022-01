Ouvrir les serrures de ses jeux vidéo préférés avec Museum of Mechanics: Lockpicking

Skyrim, Mass Effect, Fallout… Les mini-jeux où les joueurs et joueuses doivent se creuser les méninges ou user d'habiletés afin de déverrouiller des serrures sont omniprésents dans les jeux vidéo. Museum of Mechanics: Lockpicking, un titre lancé sur Steam cette semaine, leur rend hommage, pour le meilleur et pour le pire.