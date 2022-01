La santé publique du N.-B. justifie sa décision de reporter le retour en classe

Ce n'est plus qu'une simple hypothèse : la salle de classe est le meilleur endroit pour les élèves selon plusieurs experts. La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick admet cette affirmation, mais selon la Dre Jennifer Russell, la pression exercée par le variant Omicron sur le système de santé est trop grande.

Le milieu de l'éducation clame lui aussi haut et fort que la salle de classe est l'endroit à privilégier pour le bien-être des élèves, tout comme la Société canadienne de pédiatrie qui affirmait dans une lettre envoyée au premier ministre Higgs que la santé mentale des jeunes est en péril.

Alors pourquoi le Nouveau-Brunswick choisit-il de reporter la réouverture des écoles?

Il n’y a aucune question que les impacts négatifs [de l’école en ligne] sur les ados, sur les élèves plus jeunes, ça existe , dit la Dre Jennifer Russell.

Mais selon elle, les ressources humaines sont déjà à bout de souffle dans le système de santé, et cela justifie le prolongement de l’école en ligne et un autre confinement de la province.

Selon la Dre Russell, d’autres provinces prévoient fermer les écoles si plus de 30 % de leur population est absente. Elle voudrait éviter cette situation au Nouveau-Brunswick.

C’est une question d’ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ça peut être quelque chose de très difficile à gérer pour les parents au niveau de la continuité , soutient-elle.

Les enseignants du N.-B. devront continuer d'enseigner dans une salle de classe vide, virtuellement, jusqu'au 31 janvier, au minimum. Photo : Reuters / Brian Snyder

Même son de cloche au District scolaire francophone Nord-Est. Le directeur général, Marc Pelletier, croit aussi qu'un retour en classe trop hâtif pourrait signifier une autre fermeture des établissements scolaires.

J’ai comme l’impression pour avoir vécu avec la COVID dans les derniers mois et de l’avoir gérer dans nos écoles que si on ouvre les écoles demain matin, on pourrait peut-être se voir à les refermer pas longtemps par après , dit Marc Pelletier.

« On est comme déchirés entre les deux, leur sécurité et leur santé mentale. » — Une citation de Marc Pelletier, directeur général du District scolaire francophone Nord-Est

Selon Marc Pelletier, les enseignants s’attendaient au prolongement de l’apprentissage virtuel et souligne que la réponse des élèves à l’école en ligne est meilleure qu’à l’automne, au moment de la grève des employés de la fonction publique.

Cette fois-ci, il y a quand même une meilleure réponse, on semble voir que les jeunes sont plus branchés qu’à l’habitude , dit-il.

Les enseignants réagissent à la situation du mieux qu’ils le peuvent, ajoute Marc Pelletier, qui admet cependant que le meilleur service qu’on peut rendre aux jeunes c’est de les avoir à l’école .

Lors de l’annonce du passage à la phase 3 du plan hivernal, le Nouveau-Brunswick a confirmé que la grande majorité des élèves ne retourneront pas sur les bancs d’école avant deux autres semaines.

Le Nouveau-Brunswick fait bande à part dans ce dossier, alors que le Québec, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse accueilleront les élèves lundi.

L’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ont repoussé le retour en classe au 24 janvier, pour le moment.

Les parents sont débordés

C’est sûr que les parents trouvent ça très très difficile , lance Chantal Varin, directrice générale de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick AFPNB ).

Même si l’association s’attendait à ce que le retour en classe soit reporté, ce n’est pas la nouvelle qu’espéraient de nombreux parents qui doivent concilier le travail et l’enseignement virtuel, particulièrement pour les enfants du primaire.

La directrice générale de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, Chantal Varin Photo : Radio-Canada

Selon Mme Varin, les parents sont débordés . Ils ont l’impression de faire tout à moitié ces jours-ci, de ne pas arriver à tout faire d’un coup , en parlant des parents qui doivent remplir leurs obligations professionnelles et familiales.

L’accompagnement après la journée de travail, en soirée, ils arrivent de travailler, il est 17 h, ils doivent préparer le souper et en principe écouter les vidéos que les enseignants ont faits. Il y a des parents qui décrochent, c’est pas possible, même pour les enfants , dit-elle.

Un sondage destiné aux parents

L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick AFPNB a lancé un sondage jeudi sur les médias sociaux, destiné aux parents d’enfants d’âge scolaire, afin de faire un état de la situation de l’école en ligne vue par les parents.

En moins de 24 heures, déjà 2000 personnes ont répondu au sondage, qui est disponible jusqu’à lundi soir, sur la page Facebook de l’AFPNB  (Nouvelle fenêtre) . Le sondage a aussi été envoyé aux membres et aux partenaires de l’association.

L'association veut savoir si les enfants suivent l’école en ligne et pourquoi si cela n’est pas le cas. Elle veut vérifier s’ils fréquentent ou non un service de garde et les coûts associés à cela, qui déstabilise le budget de plusieurs familles, selon Chantal Varin.

L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick AFPNB veut aussi savoir qui s’occupe d’accompagner les enfants dans l’apprentissage en ligne, les besoins, les émotions et inquiétudes vécues par les parents et les solutions que ceux-ci ont à proposer.