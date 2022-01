COVID-19 : 42 décès et un autre sommet d’hospitalisations en Ontario

Les hospitalisations sont en hausse pour le cinquième jour de suite.

À titre de comparaison, il y avait 2472 hospitalisations vendredi dernier.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, indique que 53 % des 3814 hospitalisations vendredi touchent des patients admis à cause de la COVID-19, alors que les autres ont été diagnostiqués après leur entrée à l'hôpital.

Il y a 527 patients infectés aux soins intensifs (80 % admis à cause de la COVID), soit 27 de plus que la veille et 189 de plus qu'il y a une semaine.

La santé publique déplore 42 morts de plus vendredi, y compris 1 décès survenu il y a plus d'un mois qui est ajouté au bilan en raison du rattrapage de données.

Il y a 10 967 nouveaux cas de coronavirus vendredi. Toutefois, les autorités indiquent qu'il s'agit d'une sous-estimation du nombre d'infections, étant donné que l'accès aux tests de dépistage PCR est limité.

Un peu plus de 58 000 tests PCR ont été effectués au cours des dernières 24 heures. Leur taux de positivité est de 21,8 %.

Plus de détails à venir