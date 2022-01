Un mort et 5 disparus après une explosion et un incendie à Ottawa

La police a également révélé que cinq personnes, soit quatre hommes et une femme, manquent toujours à l’appel. Ces personnes étaient dans l’édifice au moment de l’explosion, souligne-t-on.

« Malheureusement, nous ne croyons pas qu’il y ait des survivants de l’explosion. » — Une citation de Frank D’Aoust, inspecteur au Service de police d’Ottawa

À la suite du brasier, jeudi, un total de trois personnes avaient été conduites à l'Hôpital d'Ottawa. Deux d'entre elles se trouvaient alors dans un état critique, alors que la troisième souffrait de blessures mineures. Un pompier avait également subi une blessure mineure sur les lieux de l'incendie.

Un autre est encore à l’hôpital dans une condition stable. Le troisième homme transporté à l’hôpital est retourné à la maison , a annoncé le Service de police d'Ottawa SPO .

Les familles des individus portés disparus ont été avisées, a ajouté la police.

La police n’a pas dévoilé les noms de l’homme décédé, des personnes hospitalisées, ni des personnes qui manquent toujours à l’appel lors du point de presse vendredi à Ottawa, lors duquel le corps policier et le Service des incendies n'ont pas voulu prendre les questions des journalistes.

Le feu a pris naissance jeudi après-midi dans un édifice commercial situé au 1995 chemin Merivale, entre la promenade Cleopatra et le chemin Slack, dans l'ouest d'Ottawa.

Plusieurs appels avaient été faits au 9-1-1 vers 13 h 30 jeudi, rapportant la présence d’une épaisse fumée noire et de grandes flammes hors de l’édifice en question. Le toit s’est par la suite effondré et le brasier a été maîtrisé à 17 h 58, avaient indiqué jeudi les pompiers d’Ottawa.

Les pompiers ont maîtrisé le braiser à 17h58 jeudi après-midi (archives). Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Le chef par intérim du Service des incendies d'Ottawa, Paul Hutt, a mentionné sur Twitter, vendredi avant-midi, que les citoyens qui ressentent le besoin d'avoir de l'aide en lien à cet événement peuvent contacter la Ligne de détresse d'Ottawa en composant le (613) 238-3311.

Plusieurs enquêtes en cours

Dans un communiqué envoyé peu après le point de presse, la police d’Ottawa indique que l’Unité des incendies criminels de la Police d’Ottawa agira à titre d’agent du coroner et sera l’unité d’enquête principale du Service de police d'Ottawa SPO .

Par ailleurs, le Service de police indique que le Bureau du commissaire des incendies a dépêché de nombreux enquêteurs et sera chargé de déterminer l’origine et la cause de l’explosion et de l’incendie .

Une enquête sera également menée en parallèle par le ministère du Travail de l’Ontario.

De son côté, le Service des incendies d’Ottawa assurera la sécurité sur les lieux et fournira un soutien logistique , peut-on lire dans le communiqué.

