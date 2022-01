Saint-Mathieu-du-Parc : rencontre entre des citoyens et le ministre des Forêts

Des représentants de la Coalition pour la préservation du Parc récréoforestier de Saint-Mathieu-du-Parc se sont entretenus jeudi soir avec le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour. Cette rencontre s’est tenue à quelques jours seulement du début des coupes forestières dans le secteur.

En entrevue à l’émission Toujours le matin, Éric Proulx, un des initiateurs de la Coalition a rapporté que le ministre semblait ouvert à la discussion au sujet du plan de développement du territoire que les citoyens souhaitent mettre en place. Il a ajouté que Pierre Dufour est conscient des retombées qu’un tel projet pourrait avoir pour la région.

La Coalition souhaite la désignation d’une aire protégée de 127 kilomètres carrés près du Parc national de la Mauricie, du lac Larose au lac Minogami. Il reste encore des forêts anciennes de 100 ans, des milieux humides de qualité, des espèces fauniques à statut, et c’est tout ça qu’on veut mettre en valeur dans un plan de développement , a poursuivi Éric Proulx.

À écouter : Éric Proulx en entrevue à l'émission Toujours le matin

Des concessions possibles

Ce dernier a indiqué que l’entreprise derrière ces coupes, Remabec, est prête à faire preuve de souplesse, notamment dans la conservation d’arbres centenaires et la protection du versant sud de la coupe pour permettre l’aménagement de belvédères et de sentiers.

De plus, la Coalition demande au ministre de revoir le périmètre de la coupe pour protéger une tournière et la tortue des bois sans pour autant pénaliser Remabec.

On est prêt à faire des concessions sur cette coupe, mais ce qui est clair, c’est conditionnel à une protection administrative comme quoi il n’y aura pas d’opérations forestières sur un territoire beaucoup plus grand, le territoire qu’on projette pour une aire protégée et un plan de développement , a affirmé Éric Proulx.

« On ne veut pas d’épée de Damoclès au-dessus de notre tête. » — Une citation de Éric Proulx de la Coalition pour la préservation du Parc récréoforestier de Saint-Mathieu-du-Parc

Il espère avoir pu montrer au ministère que les retombées de la forêt sont beaucoup plus structurantes dans du développement récréotouristique, conservation d’habitat faunique, etc., que de s’en aller juste couper des patchs de foret pour faire rouler des moulins à scie deux, trois jours !