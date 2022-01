Le retour en classe lundi est sécuritaire, dit la santé publique régionale

Dans la région, près de 70 % des enfants de 5 à 11 ans ont reçu une première dose du vaccin, ce qui représente une couverture vaccinale supérieure à celle de l'ensemble du Québec pour cette tranche d'âge.

Notre situation s'améliore petit à petit , affirme Sylvain Leduc. C'est l'effet des différentes mesures mises en place, c'est ce qui nous donne cette marge de manœuvre , dit-il.

À l'école, le masque en tout temps et la distanciation physique seront de mise. Mais pour assurer la sécurité de tous, le Dr Leduc précise que les parents devront être particulièrement attentifs à l'apparition de symptômes chez leurs enfants.

« Tous les parents sont invités à garder leurs enfants chez eux s'ils sont malades, donc en principe, les enfants qui vont se présenter à l'école ne devraient pas présenter de symptômes. » — Une citation de Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent

Un suivi moins serré dans les écoles

Le retour à l’école sera cependant marqué par des changements dans les procédures concernant la COVID-19.

Les classes ne seront plus fermées lorsque des cas seront détectés, et l’isolement sera réduit à cinq jours. De plus, les tests effectués en clinique de dépistage sont maintenant réservés aux clientèles vulnérables ou travaillant dans des domaines jugés à risque, dont les professeurs.

Les enfants, eux, devront utiliser les tests rapides à la maison.

On va malgré tout garder contact avec les écoles. Il n'y aura pas de suivi aussi précis qu’on le faisait , admet le Dr Leduc

On va suivre [...] l’absentéisme dans les écoles, est-ce qu’il y a des semaines où les enfants sont très absents, à ce moment-là c’est un indicateur qu’il se passe quelque chose, qu’il y a quelque chose qui circule et là on pourra, si on le souhaite, être plus interventionniste au niveau des tests , affirme-t-il.

Encore beaucoup d'hospitalisations

Depuis plus d’une semaine, une vingtaine d’hospitalisations sont en cours au Bas-Saint-Laurent. Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS dévoilait cependant mercredi dernier que de 30 à 40 % des personnes hospitalisées atteintes de la COVID-19 n’avaient pas été admises à l’hôpital en raison de complications liées au virus.

Malgré tout, c’est préoccupant dans les hôpitaux , dit le Dr Leduc. Le pic des hospitalisations serait d'ailleurs à venir au cours des prochains jours.

Mais globalement, la situation s’améliore, croit le directeur de la santé publique.

« Même si on a diminué le nombre de tests, il y a une certaine réduction chaque jour du nombre de cas donc ça nous incite à croire qu’il y a plus de gens qui guérissent dans le Bas-Saint-Laurent que de nouvelles personnes qui s’infectent. » — Une citation de Sylvain Leduc

Les autorités recensaient effectivement plus de 300 cas quotidiennement au Bas-Saint-Laurent la semaine dernière, contre une centaine par jour cette semaine. Cette baisse des cas recensés survient toutefois alors que l’accès aux tests PCR a été restreint.

D'après une entrevue réalisée par Éric Gagnon à l'émission Info-réveil