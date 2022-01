Une opération policière mène à l’arrestation d’un homme à Jonquière

Un homme de 32 ans a été arrêté jeudi soir à la suite d’ une opération policière sur la rue du Roi-Georges dans l’arrondissement de Jonquière. Le Service de police de Saguenay avait reçu des informations concernant la possible présence d’explosifs sur place.

Les policiers ont mené une perquisition dans la maison unifamiliale, mais on ignore pour l’instant s’ils ont saisi ou non des explosifs. Des expertises plus approfondies doivent être effectuées pour le déterminer. Chose certaine, des techniciens en explosifs de la Sûreté du Québec (SQ) étaient présents par mesure préventive jeudi soir. L’opération policière a pris fin peu avant 19 h 30. L’homme n’a pas résisté à son arrestation.

L’individu doit comparaître vendredi au palais de justice de Chicoutimi. Il sera accusé de non-respect de ses conditions de libération.

Le Service de police de Saguenay assure que l’affaire n’a aucun lien avec l’explosion mortelle survenue sur la rue Dubose plus tôt cette semaine.