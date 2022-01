Plus de lits pour femmes dans un centre de traitement des dépendances à Calgary

« Les locataires qui vivaient ici [il y a moins d’un an] se mettaient à dos nos usagers et les insultaient », raconte Stian Rorstad, directeur général du centre de traitement des dépendances Recovery Acres Calgary Society (RACS), au sujet de la maison que l’organisme a achetée à l’automne 2021.

Ils accrochaient des affiches publicitaires pour l'alcool, de sorte que lorsque nos clients regardaient par la fenêtre de leur chambre, ils pouvaient voir ces publicités , se souvient-il.

Stian Rorstad affirme qu’avec cette maison, l’organisme pourrait concevoir un centre avec 30 lits supplémentaires pour les femmes, afin de répondre au besoin, mis en évidence lorsque l'organisme a ouvert huit lits pour cette clientèle, le 1er janvier.

C'était une première pour cet organisme à but non lucratif qui a presque 50 ans.

Nous avions une liste d'attente de 50 femmes cherchant un traitement résidentiel de la dépendance , dit-il.

Depuis 2016, le centre offrait seulement des programmes de jour pour les femmes.

Le groupe a reçu des fonds pour rénover l'une des quatre propriétés qu'il possède dans le sud-ouest de Calgary, afin de faire de la place pour huit lits et un espace de vie, strictement pour les femmes cherchant un traitement avec hospitalisation.

Le centre Recovery Acres Calgary Society RACS a commencé ses activités en 1973 comme maison de transition pour les hommes, et s'est depuis développé pour inclure des programmes externes et avec hospitalisation pour ceux-ci. Le centre comprend 30 places pour les hommes.

Les personnes qui viennent à la Recovery Acres Calgary Society RACS souffrent de troubles liés à la consommation et d'autres problèmes psychologiques. L'objectif du centre est de donner des outils et des connaissances aux usagers afin qu'ils puissent quitter le programme et vivre une vie sans consommation.

« Nous avons constaté que parmi les individus qui viennent dans notre programme de traitement, 80 % d'entre eux sont soit sans abri, soit sans emploi. Après avoir terminé avec succès la phase deux de notre programme, 100 % sont logés et 100 % ont un emploi. » — Une citation de Stian Rorstad, directeur général de la Recovery Acres Calgary Society

Michelle Gavel est conseillère en dépendance associée à la Recovery Acres Calgary Society RACS .

Je partage mes origines et mon histoire, et cela aide les hommes et les femmes , raconte-t-elle.

En tant qu'alcoolique et toxicomane en voie de guérison, elle affirme qu'il a été difficile, en tant que femme, de trouver des soins avec hospitalisation lorsqu'elle a commencé son traitement il y a plusieurs années.

Il y avait peut-être deux centres pour femmes à l'époque , dit-elle.

« C'est tellement difficile et vous avez envie d'abandonner. » — Une citation de Michelle Gavel, conseillère en dépendance associée à la Recovery Acres Calgary Society RACS

En ce qui concerne le terrain récemment acquis et la maison délabrée qui s'y trouve, le calendrier de démolition et de construction d'un tout nouveau centre n'est pas encore fixé.

Cela dépendra de la campagne de financement pour réunir les fonds, qui se chiffreront probablement en millions.