Changement de direction au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke

M. Trépanier évoque des raisons personnelles pour expliquer son départ. Ma conjointe a une opportunité d'emploi et je trouvais que c'était à son tour d'être privilégiée dans sa carrière. Et le timing était là, [après] 14 ans au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke et 35 ans de carrière active à Sherbrooke , souligne-t-il.

Un nouveau chapitre

Mario Trépanier désire relever de nouveaux défis et ne ferme la porte à aucun projet.

« Je souhaitais avoir le principe de la page blanche. Je vais voir ce que la vie m'apportera. » — Une citation de Mario Trépanier, directeur général du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

Parmi les projets dont il est le plus fier, il rappelle celui des passeurs culturels qui vise à initier les jeunes à la culture. C'est la première fois au Québec que ça se fait et ça se passe ici à l'Université de Sherbrooke , se réjouit-il.

M. Trépanier souligne par ailleurs l'importance de la cure de jouvence offerte à la salle de spectacle du Centre culturel en 2014. C'était aussi dans le cadre des 50 ans de la salle de spectacle. C'est une salle importante sur l'échiquier québécois. On est chanceux en Estrie d'avoir accès à un équipement de cette qualité , dit-il.