Qui va remplacer le maire d’Essex d’ici les prochaines élections municipales

Deux options sont envisagées : l'organisation d'élections partielles ou la nomination de quelqu'un pour terminer le mandat actuel

C'est très politique maintenant. À l'approche d'une élection, tout le monde se bouscule pour obtenir un poste , souligne Sherry Bondy, conseillère du quartier 4.

Mme Bondy propose le nom de Ron Rogers, qui était arrivé deuxième en 2018. Pour elle, il s'agit de l' option la plus logique .

Il est plus que compétent et capable de présider les réunions pour les neuf prochains mois, et cela ne donne à personne un avantage injuste pour les élections de l'automne , souligne-t-elle.

Sherry Bondy, conseillère du quartier 4, veut une option qui n'avantage aucun candidat dans la perspective des prochaines élections municipales.

Elle estime par ailleurs que choisir quelqu'un qui ne s'est pas présenté au poste serait éthiquement incorrect . Mme Bondy n'a pas caché son intention de se présenter lors des prochaines élections municipales qui doivent se tenir l'automne prochain.

Le conseiller du quartier 1, Morley Bowman, souhaite de son côté que le processus soit le moins perturbateur possible.

Il y a tellement de choses qui se passent dans la communauté. Les choses progressent très rapidement et nous ne voulons certainement pas les entraver de quelque façon que ce soit , explique-t-il.

La politologue Lydia Miljan pense que ce serait au maire adjoint de remplacer Larry Snively. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Pas d'avenue imposée

Pour Lydia Miljan, professeure de sciences politiques à l'Université de Windsor, lorsqu'il s'agit de la situation dans laquelle se trouve le conseil, il n'y a pas de voie claire à suivre .

Je pense que ce serait une grande distraction d'avoir une élection partielle en ce moment. C'est donc logique, d'un point de vue pratique, étant donné le peu de temps qu'il reste dans ce mandat de nommer un maire intérimaire , indique-t-elle.

Mme Miljan est toutefois d'avis que c'est le maire adjoint qui devrait reprendre le poste vacant, puisque c'est son rôle.

Elle estime aussi que la nomination d'une personne extérieure au conseil municipal ne serait pas la solution.

C'est si tard dans le mandat ... ils ne sont probablement pas au courant de tous les dossiers. Ce serait une chose s'il se joignait en tant que conseiller, mais se joindre en tant que maire serait vraiment trop déstabilisant , souligne-t-elle.

Le maire adjoint d'Essex, Richard Meloche, affirme qu'il se présentera à la mairie lors des élections de 2022.

De son côté, Ron Rogers indique être prêt à prendre la relève. Il n'a pas précisé ses intentions pour les prochaines élections.

Une réunion du conseil municipal doit avoir lieu lundi. À cette occasion, une motion pour libérer le siège du maire doit être présentée. Si elle est adoptée, il y aura une deuxième réunion, probablement une semaine plus tard, où le greffier proposera des options pour ce que le conseil pourra alors faire.

Avec des informations de CBC