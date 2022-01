Le médaillé olympique Nasser Al-Attiyah remporte (encore) le Dakar 2022

Nasser al-Attiyah (Toyota) a remporté vendredi au terme de la 12e et dernière étape le Dakar 2022 en auto. C'était la 4e victoire du pilote du Qatar après ses succès en 2011, 2015 et 2019.

Gagnant du prologue et d'une étape, il a devancé le Français Sébastien Loeb (Prodrive) de 27 minutes et 46 secondes et le Saoudien Yazeed al-Rajhi (Toyota) de 61 min 13 sec.

En tête depuis la première étape, Al-Attiyah a compté jusqu'à 48 minutes d'avance avant de contrôler les derniers jours, tout en gestion.

Le pilote qatarien de 51 ans est également médaillé olympique dans l'épreuve de skeet (tir aux plateaux d'argile) aux JO de 2012 à Londres.

Dans l'épreuve moto, le Britannique Sam Sunderland (KTM), âgé de 32 ans, a remporté son deuxième Dakar, après un premier succès en 2017 en Amérique du Sud.

Un seul représentant canadien participait au Dakar 2022.

Jack Lundin, de Vancouver, a terminé au 60e rang du rallye, catégorie moto (HT Husqvarna Racing). Il avait fini au 77e rang en 2018.