Québec : le froid gagne plusieurs régions et il y aura tempête de neige à l’est

Des températures diurnes maximales de 20 à 25 degrés Celsius sous zéro sont annoncées pour la journée. L'agence fédérale ajoute que des valeurs de refroidissement éolien d'entre -41 et -45 sont prévues pour la nuit prochaine.

Peu avant l'aube, les températures avaient commencé à chuter dans les régions de l'ouest, les premières à être enveloppées par le temps froid. Par exemple, le mercure s'établissait à 31 degrés sous zéro à Val-d'Or.

Les régions visées en début de journée par l'avertissement de froid extrême étaient celles de l'Abitibi-Témiscamingue, des Laurentides, de la Haute-Mauricie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Charlevoix.

Environnement Canada prévient toutefois que les températures des régions québécoises situées plus au sud chuteront elles aussi. Par exemple, samedi, le maximum prévu sera de -17 degrés à Montréal et à Gatineau, de -18 à Trois-Rivières et à Québec, de -19 à Rivière-du-Loup, de -20 à Saint-Georges et de -21 à Sherbrooke.

Le temps froid persistera dimanche.

Par ailleurs, certains secteurs de l'extrême est du Québec essuieront une tempête hivernale à compter de ce vendredi. De 30 à 40 centimètres de neige sont attendus aux Îles-de-la-Madeleine. Sur la Basse-Côte-Nord, jusqu'à 50 centimètres pourraient s'abattre au sol, et les vents souffleront à près de 90 km/h.