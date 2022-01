L’intelligence artificielle comme outil de détection de la COVID-19

Moulay Akhloufi a développé cet outil en utilisant une base de données de rayons X de poumons sains et de poumons malades. Au début de la pandémie, il a utilisé des données de l’Europe pour construire son logiciel.

Moulay Akhloufi a développé un logiciel pour détecter rapidement la COVID-19 à l'aide de radiographies des poumons. Photo : Université de Moncton

Et donc est venue l’idée de travailler avec l’imagerie médicale parce qu’à cette époque-là on avait déjà quelques images qui venaient principalement de l’Italie et de l’Espagne parce que c’était des pays où il y avait beaucoup d’infections et puis des images radiographiques qui étaient rendues publiques, il y en avait pas beaucoup , explique M. Akhloufi.

Sur le terrain, le logiciel servirait à faciliter le triage aux urgences et dans les centres de détection de la COVID-19, et cela permettrait de renforcer les mesures de prévention et d’isolation des patients.

Cet outil pourrait permettre aux médecins de départager si un patient est atteint de la COVID-19 ou d’une pneumonie par exemple.

Moulay Akhloufi travaille en partenariat avec le Dr El Mostafa Bouattane de l’Institut du savoir Montfort à Ottawa pour vérifier si l’outil fait un bon diagnostic sur de vrais patients atteints de la COVID-19.

Le Dr Bouattane fait toutefois une mise en garde et explique que le nouvel outil n’est pas un remplacement aux tests actuels comme le test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR et les tests rapides.

Maintenant on a les tests rapides, mais ça pourrait toujours être un autre test qui pourrait aider, souvent ces patients qui viennent avec des symptômes surtout pneumologiques, on leur demande un rayon X, donc si on intègre l’algorithme dans ces rayons X, ça peut donner au moins automatiquement le résultat de COVID, et notre algorithme aussi fourni des images avec des couleurs qui montrent l'intensité des dégâts causés par le virus , précise-t-il.

D'après un reportage de Maria-Isabelle Noël