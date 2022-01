8000 places ajoutées dans les centres de vaccination à Toronto

Les 8000 nouveaux rendez-vous sont pour dimanche et lundi dans l'un des cinq centres de vaccination de masse de la Ville Reine.

Les résidents peuvent réserver une place à compter de 8 h, vendredi, grâce au portail provincial de prise de rendez-vous  (Nouvelle fenêtre) .

Les enfants sont aussi admissibles.

La Ville dit chercher à vacciner la population le plus rapidement possible face à la propagation fulgurante du variant Omicron et à la transmission continue du variant Delta, incitant les résidents admissibles à recevoir leur dose de rappel.

Toronto a administré plus de 200 000 doses de vaccin au cours des sept derniers jours.

À l'heure actuelle, 89,8 % des Torontois de 12 ans et plus ont eu au moins une dose, près de 87 %, deux doses et 48 %, trois doses.

Chez les enfants, 49 % des 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose et 11 %, deux doses. Le retour en classe en personne aura lieu lundi en Ontario.