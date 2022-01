La province goûte à l’atmosphère tendue du conseil municipal de Nipissing Ouest

Lors de la rencontre, une déléguée du ministère des Affaires municipales, Kathy Horgan, a donné une présentation de plus d’une heure pour rappeler aux conseillers municipaux la nature de leur mandat et de leurs obligations.

Il s’agit de la troisième formation du genre auquel participent les membres du conseil municipal, selon l’élu Dan Roveda.

En organisant cette présentation, les déléguées du gouvernement provincial espéraient résoudre l’impasse au conseil, qui ne s’est pas réuni depuis plusieurs mois en raison de conflits personnels entre les membres.

Les dernières réunions du conseil ont été annulées successivement en raison de l’absence de quorum.

Plusieurs municipalités ont déjà publié leur budget pour l’année à venir, alors que nous, nous n’avons même pas entamé les délibérations , se désole la conseillère Lise Sénécal.

Certains membres du conseil refusent de se présenter ou d’adopter l’ordre du jour en raison d’une motion qui y figure.

Cette dernière concerne le directeur général de la Municipalité.

En novembre dernier, Alisa Craddock, directrice des services corporatifs et trésorière de la Municipalité, a lancé une mise en garde juridique avisant les conseillers de ne pas aborder le sujet en réunion ouverte.

Or, la mairesse tient à garder la motion à l’ordre du jour par souci de transparence.

Plusieurs conseillers ont profité de la rencontre de jeudi soir pour tenter de voir comment les délégués du ministère des Affaires municipales se positionnent sur cet enjeu.

Or, comme Kathy Horgan et sa collègue Bridget Schulte-Hostedde ont insisté à maintes reprises, l’objectif de la réunion spéciale était de partager l’information sur le rôle des conseillers et non de trancher sur les points de désaccord au sein du conseil.

Je vous invite à consulter vos lois municipales et à avoir des discussions avec votre commissaire à l’intégrité , indique Mme Horgan.

Cette déléguée rappelle que les problèmes à l’origine de l’impasse au conseil municipal peuvent être résolus par l’adoption de politiques claires qui guideront le travail des conseillers.

Je vous répète constamment le mot politiques, admet-elle. Mais c’est la façon de faire avancer les choses.

On espère que cette présentation sera la base d’un renouveau dans les relations interpersonnelles entre les membres du conseil.

Entre optimisme et scepticisme

Les conseillers de Nipissing Ouest ne sont pas du même avis sur plusieurs points, mais ils sont tous d’accord sur l’importance de résoudre l’impasse au conseil.

À ce point-ci, tout ce que je veux, c’est retourner au travail , relate Dan Reveda.

La mairesse Joanne Savage espère que la présentation convaincra les membres du conseil à revenir à la table et à entamer des discussions.

« On a le quorum, chaque membre du conseil était présent… Aujourd’hui était une bonne réflexion pour chacun des membres. » — Une citation de Joanne Savage, mairesse de Nipissing Ouest

Le ministre des Affaires municipales n’hésitera pas à dissoudre le conseil municipal dans les 60 prochains jours si l’impasse n’est pas résolue , rappelle Mme Schulte-Hostedde.

La prochaine réunion est prévue mardi prochain, le 18 janvier.