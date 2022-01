Grosse tempête à l’horizon : froid extrême, neige et pluie prévus en Atlantique

Au Nouveau-Brunswick, le nord-ouest de la province, incluant les régions de Campbellton et d’Edmundston, ne sera pas épargné par le grand froid. Avec le refroidissement éolien, les températures pourraient chuter à -36 degrés Celsius. Dans de telles conditions, le risque d'engelure est élevé, estime Environnement Canada.

Dans la Péninsule acadienne, l’est et le sud de la province, une tempête hivernale est attendue avec des rafales pouvant aller à 80 km/h. Ainsi, de 15 à 35 cm de neige pourront s’accumuler au sol. Les conditions météorologiques s’amélioreront au cours de la journée de samedi, mais le refroidissement éolien persistera jusqu’à dimanche.

Beaucoup de neige à l'Île-du-Prince-Édouard

Les Prince-Édouardiens recevront quant à eux de 30 à 40 cm de neige sur leur paillasson. Dans la province insulaire, les rafales seront de 90 km/h, mêlées de poudrerie.

La tempête s’atténuera également samedi, mais les basses températures seront de la partie jusqu’à la fin de la semaine.

De la pluie en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

En Nouvelle-Écosse, Environnement Canada prévoit un cocktail de pluie verglaçante, de neige et de forts vents. Le comté d’Annapolis, ainsi que la pointe ouest de la province, recevront 15 à 50 cm, ainsi que des rafales de 90 km/h. Les précipitations de pluie se transformeront en chutes de neige vendredi, en soirée.

Au Cap-Breton et dans l’est, ce sera de la pluie verglaçante – jusqu’à 40 mm – qui tombera durant la nuit de vendredi à samedi, ou seulement à partir de samedi.

Dans la région à l'est du comté d'Halifax, il y aura un mélange de pluie verglaçante et de neige. Du côté ouest, de 15 à 50 cm de neige tomberont à partir de vendredi soir, avec des vents atteignant 90 km/h. Ces conditions météorologiques peuvent conduire à une faible visibilité et à des fermetures de route. Les températures seront très basses à partir de samedi matin mais s’amélioreront dans la journée.

Finalement, à Terre-Neuve, Environnement Canada prévoit surtout des précipitations et des vents, jusqu’à 100 km/h, notamment dans le nord de la péninsule d’Avalon. Dans le sud-est et le sud-ouest de cette région, jusqu’à 15 mm de pluie tomberont vendredi, et de 15 à 35 mm samedi. D’autre part, les douces températures pourront conduire à une importante fonte de neige. Dans les basses terres, des inondations sont possibles par endroits.

À l’est de Terre-Neuve, la région de Port aux Basques recevra d’importantes quantités de pluie, entre 60 et 80 mm, de vendredi soir à samedi, en soirée. De la neige ou de la pluie verglaçante pourraient précéder ces précipitations.

Des épisodes de blizzard sont prévus au Labrador, de samedi matin à dimanche. Jusqu’à 30 cm de neige sont attendues, avec des rafales allant de 80 à 100 km/h.