Une Première Nation insultée par le nom de deux nouveaux traversiers de BC Ferries

Les deux traversiers effectueront la liaison entre Nanaimo, sur l’île de Vancouver, et l’île Gabriola. Après consultation, les deux bateaux ont respectivement été nommés Island G̱wawis qui signifie corbeau de la mer et Island Kwigwis qui signifie aigle de la mer .

Or, ces deux mots proviennent du kwak̓wala, la langue de la Nation Kwakwaka’wakw dont le territoire s’étend au nord de l’île de Vancouver jusqu’à une partie de la côte du continent et qui englobe les îles Quadra et Cormorant. Les Snuneymuxw sont une nation Salish de la côte et parle plutôt le Hul'q'umi'num'.

Le chef de la nation Snuneymuxw, Mike Wyse, s’est dit insulté de la décision de BC Ferries de nommer ces deux traversiers dans une langue qui provient d’un autre territoire.

Là où les bateaux appareillent à Nanaimo se trouve l’un de nos anciens villages. Nous avons des revendications spécifiques à ce territoire et le fait qu’ils outrepassent cette reconnaissance, c’est vraiment irrespectueux , souligne-t-il.

Quatre gares maritimes sont situées au sein du territoire Snuneymuxw et, en exploitant ces ports, BC Ferries cause des impacts négatifs significatifs et enfreint le traité du territoire de 1854 , affirme la Première Nation dans un communiqué.

Le conseil était en discussion avec BC Ferries, indique Mike Wyse, afin d’améliorer leur relation. La Première Nation Snuneymuxw travaille d’ailleurs avec l’entreprise afin d’arriver à une entente et signer un protocole d’entente qui reconnaîtra les torts du passé et déterminera un plan pour l’avenir.

De son côté, BC Ferries assure avoir invité la Première Nation Snuneymuxw ainsi que d’autres nations à collaborer au choix des noms pour ces deux traversiers. Plusieurs nations Kwakwaka’wakw ont participé à cette rencontre. Le chef de la Première Nation Snuneymuxw demandait plutôt à ce que le protocole d’entente soit d’abord signé.

Dans un communiqué, BC Ferries a indiqué que les noms de ses traversiers ne sont reliés ni aux routes ni aux territoires dans lesquels ils naviguent .

Les bateaux sont identiques, standardisés et interchangeables. Ils seront déplacés dans la flotte si les besoins sont nécessaires , écrit l’entreprise.

D'après les informations de Kathryn Marlow et de l'émission On the Island