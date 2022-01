Un nouvel avertissement de froid extrême pour la fin de semaine

Le froid extrême fera son retour cette fin de semaine. Un avertissement d’Environnement Canada est en vigueur des deux côtés de la rivière des Outaouais et dans l'est ontarien.

Un refroidissement éolien très élevé est prévu vendredi soir, prévient Environnement Canada.

Les températures devraient chuter rapidement pour atteindre, d'ici ce soir, un refroidissement éolien de près de moins 35 degrés Celsius.

À mesure que les températures chuteront davantage dans la nuit, un refroidissement éolien encore plus intense de près de moins 40 degrés Celsius sera même possible jusqu'à tôt samedi matin.

Ce refroidissement éolien extrême devrait s'atténuer quelque peu samedi après-midi à mesure que les vents faibliront, mais il sera de retour de samedi soir à dimanche matin, avec des températures qui pourraient encore atteindre moins 35 degrés Celsius dans certains secteurs de la région.

Environnement Canada rappelle que les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur.

Il est donc conseillé de rester au sec pour conserver sa chaleur.

Un avertissement de froid extrême est émis lorsque le refroidissement éolien ou les températures très froides présentent un danger élevé pour la santé, comme des engelures ou l’hypothermie.

Environnement Canada recommande de surveiller l'apparition de symptômes associés au froid, comme de l'essoufflement, une douleur thoracique, des douleurs et faiblesses musculaires, un engourdissement et un changement de couleur des doigts et des orteils.