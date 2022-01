Maude Cyr, une ultra-marathonienne aux prises avec la COVID longue

Maude Cyr a eu des symptômes modérés quand elle a été eu la COVID-19 en janvier 2021. Mais de nouveaux symptômes sont rapidement apparus après qu'elle se soit remise de l'infection initiale et certains persistent, douze mois plus tard.

Anxiété, syndrome post-traumatique, difficulté à se concentrer : le quotidien de Maude Cyr, résidente de Pemberton en Colombie-Britannique, a été bouleversé depuis sa maladie. Aujourd'hui, ses symptômes ne sont plus aussi éprouvants qu'il y a quelques mois, mais ils n'en restent pas moins présents.

C'est une maladie, dans le fond, qui est invisible, dit Maude Cyr. Ça ne paraît pas : je parle comme avant, finalement, mais à l'intérieur de moi les idées ont du mal à s'organiser.

Les six premiers mois particulièrement éprouvants

Elle a eu des troubles visuels, a perdu des cheveux, et le plus handicapant pour cette ultra-marathonienne accomplie : elle a eu des troubles musculaires. Elle n'était plus capable de s'entraîner comme elle le voulait, et, celle qui termine fréquemment sur les podiums, a dû abandonner tous ses objectifs de courses.

Un an après avoir contracté la COVID-19, l'ultramarathonienne Maude Cyr a encore des difficultés à se concentrer, notamment quand elle lit. Photo : Radio-Canada / Benoît Ferradini

Elle n'a été orientée vers une clinique de traitement des cas de COVID longue qu'en novembre 2021. Quand j'allais voir les médecins, ils ne savaient pas quoi faire, explique Maude Cyr. Ils m'ont dit d'attendre. Il y en a qui m'ont dit que c'était une dépression, il y en a qui m'ont dit que c'était peut-être un burnout (épuisement).

À la clinique de traitement des cas de COVID longue de l'Hôpital St-Paul's de Vancouver, la directrice médicale Adeera Levin explique que de 75 à 80 % des patients voient une amélioration de leurs symptômes après 6 mois. D'autres récupèrent après 9 mois , ajoute-t-elle. Ce qu'on observe, comme dans beaucoup de maladies, c'est la variabilité.

2600 patients victimes de la COVID longue

La clinique de St-Paul's fait partie d'un réseau de 4 cliniques de traitement de la COVID longue en Colombie-Britannique créé en janvier 2021. En un an, les 25 à 30 médecins et chercheurs qui travaillent dans ces cliniques ont vu 2600 patients.

On étudie le rôle de l'inflammation, ou encore de la génétique, dit le Dr Adeera Levin. Qu'est-ce qui fait que les patients répondent à la maladie comme ils le font? Pourquoi un patient répond d'une certaine manière et un autre qui a le même virus avec la même gravité quitte l'hôpital indemne ?

De 10 à 30 % des malades touchés par la COVID longue

Les scientifiques n'ont pas encore beaucoup de réponses. Les raisons pour lesquelles certaines personnes sont atteintes de la COVID longue restent une énigme. Certaines études affirment que 10 % des malades de la COVID vont souffrir d'une forme de COVID longue. D'autres études parlent plutôt de 20 à 30 %.

Katy McLean est trop fatiguée pour sortir de son appartement plus d'une fois par semaine. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Pour Katy McLean, l'une des patientes de la clinique de l'Hôpital St-Paul's, il y a un manque d'information et d'intérêt par rapport à la forme chronique de la COVID-19.

Les officiels de la santé ne parlent pas vraiment du côté chronique de la COVID, explique-t-elle. Ils parlent surtout de la forme aiguë de la maladie. Les hospitalisations, les décès, les cas. Je pense que les gens ne sont pas tous au courant qu'ils peuvent aussi être atteints d'une forme chronique de COVID.

Dix-sept mois après son diagnostic, Katy McLean a toujours du mal à marcher, et souffre d'une fatigue intense.

« J'utilise une canne, une marchette, et parfois un fauteuil roulant. » — Une citation de Katy McLean

Les patientes comme Katy McLean et Maude Cyr sont régulièrement traitées, étudiées, et rassemblées en groupes de discussion, ce qui apporte un soutien émotionnel dont elles ont grandement besoin.

Il y a trois groupes, raconte Maude Cyr : brouillard mental, fatigue chronique et restrictions pulmonaires. Donc, moi j'ai le brouillard mental, et je rencontre des personnes qui sont dans la même situation que moi. Et puis c'est tellement énorme de se sentir que je ne suis pas la seule là-dedans!

Mais le plus important, pour Maude Cyr comme pour Katy McLean, c'est que le public soit davantage informé sur les risques de la COVID longue.