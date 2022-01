Un pêcheur sauvé des eaux glacées du lac Memphrémagog 

Guy Néron et sa conjointe Chantal Brisson ont vécu bien des émotions en voyant un homme dans le lac devant leur résidence à 6 h 30 du matin.

« J'ai dit à Chantal de téléphoner tout de suite au 911 puis moi, je me suis habillé pour aller dehors. » — Une citation de Guy Néron, résident

M. Néron et sa femme ont parlé à l’homme tombé à travers la glace en attendant l’arrivée des pompiers.

Je suis allé dans ma remise pour prendre ce que j'avais pour essayer de le secourir, mais ma femme ne voulait pas que j’y aille, car on entendait des craquements tout partout. À la place, on a parlé au monsieur qui était dans le trou et qui essayait de sortir , explique M. Néron.

Une dizaine de minutes plus tard, les équipes de secours sont arrivées et ont extirpé l’homme de l’eau.

« On parlait vraiment de quelques minutes »

Le chef aux opérations du Service des incendies de Magog Daniel Comeau a applaudi la réaction du couple.

Ces résidents-là ont fait le 911 rapidement quand ils ont vu l’homme, ce qui a permis à nos équipes de se rendre rapidement sur place et de procéder au sauvetage , indique-t-il.

« Ça faisait tout près de 25 minutes qu’il était à l’eau, qu’il se tenait après les glaces et qu’il avait de la misère à sentir ses jambes. On parlait vraiment de quelques minutes avant que l’homme sombre dans le lac. » — Une citation de Daniel Comeau, chef aux opérations au Service des incendies de Magog

Rapidement, les équipes ont fait le travail et cet homme-là a été ramené à la berge. En tout, le sauvetage doit avoir pris au maximum 10 minutes, cet homme-là était ramené. Il était à près de 400 pieds de la rive, donc c’était quand même assez loin! , ajoute M. Comeau.

M. Néron, de son côté, est heureux d’avoir pu aider à sauver la vie du pêcheur. Ce matin, quand je suis rentré à la maison, je pleurais.

Les pompiers rappellent certaines consignes de sécurité

Daniel Comeau tient à rappeler certains conseils de sécurité sur les plans d’eau glacés.

Il souligne qu’il ne faut pas marcher sur un plan d’eau glacé avant la levée du jour. Les pêcheurs doivent aussi mesurer l'épaisseur de la glace avant de s'y aventurer, et devraient porter des vêtements de flottaison.

Avec les informations de Jean Arel