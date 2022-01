Des division scolaires contraintes de redéployer du personnel en raison d’Omicron

La Division scolaire a écrit aux familles, mercredi, pour les informer que le nombre de cas constatés en une semaine est le même que ceux qui ont été comptabilisés au cours des quatre premiers mois de l’année scolaire.

La division scolaire explique cette augmentation subite des cas par la présence du variant Omicron et la disponibilité des tests rapides qu’on peut s’administrer soi-même à la maison.

Ce volume de cas a un impact sur le personnel et les activités en classe, indique-t-elle, ce qui l’oblige à réaménager ses ressources.

La division scolaire a dû demander à des employés du secteur éducationnel de remplacer des enseignants en classe. Elle a affecté des employés de soutien à des tâches de conciergerie, et des employés de l'administration ont été affectés à des écoles, indique la Division scolaire dans la lettre aux parents.

Dans une entrevue accordée à CBC jeudi, le directeur des services éducatifs, Shane Skjerven, a affirmé que les enseignants font preuve de créativité, mais que la gestion de la situation n’est pas facile.

Les gens, dit-il, sont fatigués. Ils sont fatigués de la pandémie. C’est stressant et la pression augmente encore. Et malgré tout, plusieurs continuent de venir au travail chaque jour et de faire du mieux qu’ils peuvent.

Dix classes du primaire sont maintenant en enseignement à distance, indique Shane Skjerven.

Du côté des écoles catholiques

D’autres divisions scolaires rencontrent des défis semblables. La Division des écoles catholiques du grand Saskatoon déclare qu’en date de lundi, 460 cas de COVID-19 ont été rapportés. Il y a davantage d'absentéisme du personnel, parce qu’ils sont malades, en isolement ou qu’ils prennent soin d’un enfant malade ou en isolement.

Jusqu’ici, la division scolaire a pu combler à même ses propres ressources les absences qui ne demandent pas de recourir à des suppléants.

Dix classes de cette division scolaire sont aussi en enseignement à distance.

La situation à Regina

À Regina, la Division scolaire des écoles catholiques a comptabilisé 186 cas entre lundi et jeudi, selon son site Internet.

Nous avons pu garder les écoles ouvertes de façon sécuritaire grâce à la créativité et à la flexibilité de notre personnel , a indiqué une porte-parole de la division scolaire, Twylla West.

Elle a noté que certains éducateurs s'étaient livrés à d'autres tâches pour combler des besoins. Ce n’est pas idéal , a-t-elle tout de même reconnu. Les employés remplissent déjà des rôles cruciaux. La démarche a néanmoins permis de maintenir l’enseignement en présentiel.

La division des écoles publiques de Regina ne publie plus un bilan quotidien des cas, mais la liste des établissements touchés. Elle indique ne pas avoir eu à réaffecter du personnel et ne pas avoir subi d'interruption de services.

En revanche, un porte-parole a signalé que cinq écoles élémentaires publiques de Regina ont dû passer à l’enseignement à distance depuis lundi.

Du côté des écoles fransaskoises, le Conseil des écoles fransaskoises recense 25 cas de COVID-19 dans ses écoles depuis le retour des fêtes.

Naviguer à travers les défis de la pandémie

Le gouvernement de la province a indiqué qu’il était conscient des répercussions qu'entraînerait la hausse cas de COVID-19 sur les écoles.

Il y aura des interruptions dans l’apprentissage en classe , a reconnu le ministère de l’Éducation, jeudi.

Le Ministère estime que les écoles continueront d’offrir un environnement d’apprentissage sécuritaire en s’appuyant sur des mesures comme le couvre-visage, l’accès aux tests rapides, un assainissement permanent et d’autres mesures comme l’auto-isolement.

Un comité, le Business Continuity Planning Team a d’ailleurs été mis sur pied pour aider les écoles de la province à naviguer à travers les défis que suscitent la pandémie.

Deux premières réunions ont eu lieu plus tôt cette semaine.

Or la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) affirme qu’elle aurait aimé avoir voix au chapitre.

Le gouvernement essaie de construire l’avion en plein vol et semble n’avoir aucun plan pour le secteur de l’éducation , critique le président de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan STF , Patrick Maze.

Si la Fédération des enseignants de la Saskatchewan STF avait été écoutée dès le début, pense Patrick Maze, le retour en classe aurait été repoussé d’une semaine et les écoles ne seraient pas aux prises avec autant d'éclosions et une pénurie d’enseignants.

Avec les informations de Jessie Anton