Une pétition pour protéger la forêt Racine-Vauvert à Dolbeau-Mistassini

Une pétition en ligne demandant à la Municipalité régionale de comté MRC et aux élus de Dolbeau-Mistassini de mettre fin aux coupes forestières et d’entreprendre des démarches auprès de Québec afin de protéger le secteur a été lancée il y a une semaine par le Mouvement citoyen pour préserver la forêt naturelle de Racine-Vauvert.

La pétition avait récolté plus de 7600 signatures jeudi en début de soirée. Le mouvement réclame également que la forêt ait une vocation qui soit uniquement récréotouristique.

Marie-Claude Brassard est l’instigatrice du mouvement, qui a vu le jour à la fin du mois de décembre. La résidante du secteur Vauvert, à Dolbeau-Mistassini, a décidé de lancer le groupe après être tombée sur un secteur où des coupes forestières étaient en cours, alors qu’elle faisait de la raquette. Elle a interpellé d’autres citoyens et utilisateurs du secteur.

Elle estime que la protection du secteur, qui est un dossier qui traîne depuis longtemps , n’empêcherait pas la Municipalité régionale de comté MRC de tirer des revenus de ses autres secteurs de coupes sur les territoires dont elle a la gestion.

On ne veut pas que la Municipalité régionale de comté MRC arrête de faire de la foresterie sur ses terres publiques , a précisé Mme Brassard.

Le mouvement regroupe une poignée de citoyens , indique-t-elle, et est également en relation avec des membres de la Corporation d’aménagement intégré Racine-Vauvert.

L’instigatrice du mouvement compte envoyer vendredi la pétition à la Municipalité régionale de comté MRC et à des élus de Dolbeau-Mistassini. Elle espère que le mouvement recevra une invitation pour discuter du dossier.

Le préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, a indiqué qu’aucune récolte n’aura lieu cette année dans la forêt de Racine-Vauvert, jusqu’à ce que le plan de développement du potentiel touristique du secteur soit mis en place en collaboration avec Dolbeau-Mistassini, dans une lettre publiée sur la plage Facebook de la Municipalité régionale de comté MRC , jeudi, en réponse à la pétition.

Les dernières récoltes forestières ont eu lieu en décembre et aucune n’était déjà prévue en 2022 jusqu’à la réalisation du plan, dont la livraison est attendue à l’automne 2022 après des consultations, a précisé le préfet Luc Simard, en entrevue avec Radio-Canada.

Il dit comprendre difficilement ce qui a amené le mouvement à lancer une pétition. De mettre ça sur la place publique, oui c’est quand même relativement nouveau, parce qu’on a régulièrement des discussions avec les intervenants locaux, entre autres de la Corporation d’aménagement intégré Racine-Vauvert, qui a des sentiers de ski de fond dans le secteur , a-t-il mentionné.

Trois blocs de coupes ont été retirés volontairement, par exemple, dans la dernière année, pour éviter de toucher des sentiers.

La protection de la forêt de Racine-Vauvert n’est cependant pas une option à ses yeux.

« On ne veut pas non plus faire de précédent, qui ferait en sorte qu’on aurait à protéger du territoire partout. Là, je pense qu’il faut qu’on s’assoie plutôt ensemble et qu’on regarde comment on peut faire des interventions plus ciblées, plus intelligentes, et ça, on est très ouvert. On le fait déjà, parce qu’on fait de la foresterie à petite échelle. »