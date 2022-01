Une importante compagnie pourrait s’implanter à Thurso

La compagnie QScale songe à s’établir dans la municipalité de Thurso. S’il se concrétise, ce projet pourrait s’élever à plus d’un milliard de dollars, et générer des centaines d’emplois.

QScale est une jeune entreprise québécoise spécialisée dans le développement de centres de traitement informatique avec récupération d'énergie. En fait, QScale abrite dans ses infrastructures les ordinateurs de ses clients. La chaleur produite par les ordinateurs et le traitement de données est ensuite récupérée pour alimenter des projets d’économie circulaire.

Le marché de traitement des données connaît une croissance exponentielle en ce moment, affirme Vincent Thibeault, cofondateur de l’entreprise. D’où l'importance de trouver de nouveaux sites pour établir des campus, selon lui.

Plusieurs sites au Québec sont envisagés. Pour l’instant, un seul, en Outaouais, retient l'attention de l’entreprise : Thurso.

« On a des discussions avec la Ville de Thurso. On leur a parlé récemment. En ce moment, on est en recherche et collecte d’informations. » — Une citation de Vincent Thibeault, cofondateur de QScale

La municipalité de Thurso pourrait accueillir un campus de l'entreprise QScale. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Étape embryonnaire

Pour attirer un tel projet, il faut réunir de nombreuses conditions.

Vincent Thibeault explique qu’il faut trouver des superficies de terrain industriel très importantes, et y mener des études géotechniques. L’accessibilité des services municipaux et la disponibilité électrique sont également recherchées, car les campus de QScale consomment énormément d’électricité.

L’homme d'affaires ajoute qu’il est aussi important, pour l’entreprise, de trouver une initiative locale qui lui permettra de mettre en valeur toute la chaleur qui sera générée par le campus. Il cite en exemple le campus de QScale implanté à Lévis, près de Québec, qui devrait à lui seul générer suffisamment d’énergie pour alimenter des serres dont la superficie équivaut à 100 terrains de football. Ce campus devrait être en marche avant la fin de cette année.

« On ne cherche pas juste un nouveau site, on en cherche plusieurs. Nos clients nous demandent de la capacité actuelle, mais aussi future. » — Une citation de Vincent Thibeault, cofondateur de QScale

Remplacer les papetières

Pour son expansion, QScale cible surtout des villes dont le cœur économique battait historiquement au rythme des papetières ou des alumineries.

Ce sont des industries grandes consommatrices d’électricité, tout comme le traitement de données informatiques, et c’est une main-d'œuvre similaire , explique le cofondateur de l’entreprise. Ces municipalités sont particulièrement attrayantes pour les patrons de QScale, en raison de leur infrastructure déjà en place.

Mais il reste encore beaucoup de travail à faire avant la décision finale.

En ce moment, on est en cueillette et analyse d’informations. L’intégration au réseau d’Hydro-Québec exige des études longues et coûteuses. Ce serait réaliste de penser que nous prendrons une décision dans un an , prévoit Vincent Thibeault.

Projet emballant

Même si rien n’est encore définitif, ce projet de la compagnie QScale emballe le maire de Thurso. Benoit Lauzon estime que les efforts déployés depuis plusieurs années pour attirer des entreprises dans la municipalité semblent finalement commencer à porter fruit.

La réalisation d’un projet comme celui envisagé par QScale contribuerait à relancer l’économie de la région. La municipalité de Thurso a en effet été fortement ébranlée par la fermeture de l’usine Fortress, il y a deux ans.

Benoît Lauzon, maire de Thurso (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

« C'est intéressant pour la municipalité de Thurso, mais aussi extrêmement intéressant pour l'Outaouais de voir arriver une entreprise comme QScale sur notre territoire. » — Une citation de Benoit Lauzon, maire de Thurso

Des démarches ont été amorcées pour attirer des entreprises et relancer l'économie à Thurso depuis la fermeture de l'usine, mais aucun projet de taille ne s'est réalisé jusqu'à présent.

Avec la collaboration de Christian Milette