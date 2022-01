Retour à l’école : branle-bas dans les écoles de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Des plans qui prévoient même la collaboration des parents advenant le cas qu’un enseignant doit s’isoler en raison de la COVID-19.

Le personnel complémentaire sera mis à contribution pour soutenir les enseignants. Le directeur général du Centre de services scolaire Chemin-du-Roy, Luc Galvani précise qu’il s’agira d’une solution de dernier recours, s’il y a des parents qui se portent volontaires chaque établissement aura la responsabilité de gérer ces questions-là avec les parents qui auront levé la main.

Des parents qui pourraient aider les enseignants tout autant que les éducateurs en service de garde.

« On manque d’enseignant, on manque de personnel de soutien, on manque de professionnel et les banques sont vides. Il faut faire preuve de beaucoup d’imagination pour qu’il y ait un adulte devant les enfants. » — Une citation de Claudia Cousin, présidente du syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges

Un sondage effectué par la Fédération des syndicats l’enseignement auprès de 23 000 enseignants démontre qu’ils sont majoritairement favorables malgré la complexité de la situation.

Pour Florence Cornibert, enseignante en première année, les avantages surpassent les inconvénients, les heures en présentiels sont largement plus payantes que toutes les heures en virtuel. Je préfère qu’un élève reste chez lui cinq jours et qu’après on puisse reprendre beaucoup de travail en classe.

À l’impossible, nul n’est tenu , conclut la présidente du Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges, Claudia Cousin. Je pense que tout le monde devra faire preuve de beaucoup d’indulgence.

La qualité de l’air

Le directeur général du Centre de services scolaire Chemin-du-Roy, Luc Galvani affirme que la qualité de l’air dans les classes sera surveillée. Les classes les plus à risque d’une mauvaise circulation d’air sont toutes munies d’un lecteur sur la concentration de monoxyde de carbone dans le local. De ce côté-là, on est bien content que ce travail là soit fait maintenant et qu’on puisse bénéficier de ces informations pour qu’on bonifie la qualité de l’air dans chacune des classes , nous dit le directeur général.

Avec les informations d'Amélie Desmarais