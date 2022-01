La Ville de Québec a dévoilé jeudi le résultat de son appel de qualification pour le volet matériel roulant de son projet de tramway. Dans son communiqué, la Ville se réjouit d'avoir réussi à recruter Alstom et Siemens, deux joueurs de calibre international, souligne-t-on. Ce succès assurera le meilleur projet au meilleur prix , est-il écrit.

Pour Leandro Cohelo, professeur à la Faculté des sciences de l’administration à l’Université Laval, et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en logistique intégrée, de voir le projet de tramway franchir une étape est certainement un élément positif pour la Ville, mais ce succès est modeste , explique-t-il en entrevue à Radio-Canada.

Avec seulement deux groupes intéressés au projet, la concurrence sera moins forte qu'espérée.

« On parle d'un succès modeste, ce n'est pas ce qu'on attendait, mais le projet avance. On a toujours deux entreprises qui sont intéressées. Ce n'est pas un cas de monopole. On va avoir une petite compétition. »