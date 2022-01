Le CEF recense 25 cas de COVID-19 dans ses écoles depuis le retour des fêtes

Le Conseil des écoles fransaskoises (CEF) a révélé la présence de 25 cas de COVID-19 dans l'ensemble de ses écoles. Ses établissements de Regina, de Saskatoon, de Bellevue, de Gravelbourg et de Bellegarde sont touchés.

Il s'agit, dit le directeur général du Conseil des écoles fransaskoises CEF , Ronald Ajavon, d'une situation déplorable qui est surveillée de près.

Ronald Ajavon reconnaît que ces cas représentent un sommet depuis le début de la pandémie, mais déclare ne pas être surpris par cet état de fait.

La situation change assez rapidement , dit-il.

La Division scolaire ne peut indiquer comment se distribuent ces cas entre le corps professoral et le corps étudiant.

Ronald Ajavon ajoute que même si les cas de COVID-19 recensés dans les écoles du Conseil des écoles fransaskoises CEF augmentent, la plupart des élèves continuent à suivre les cours en personne. Le taux d’absentéisme est faible en ce moment.

Il affirme aussi que pour l’instant, l’un des défis des écoles du Conseil des écoles fransaskoises CEF est de trouver des suppléants pour remplacer les enseignants incapables de se rendre au travail.

D'autres divisions scolaires sont aux prises avec une situation semblable.

La Division scolaire des écoles catholiques de Regina rapporte plus de 200 cas depuis le début de la rentrée.

La Division catholique de Saskatoon en rapporte plus de 400 cas et celle des écoles publiques de Saskatoon compte plus de 450 cas.

Par ailleurs, la province signale aussi 40 éclosions dans les écoles à travers la province depuis le début de janvier.

