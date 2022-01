La patinoire du canal Rideau ouvrira en entier dès vendredi matin

Dès 8 h, vendredi, les 7,8 km qui vont du centre-ville aux écluses de Hartwell ouvriront. C’est la première fois en plus de 20 ans que la totalité du site peut être accessible aux patineurs dès le premier jour de la saison, note la Commission de la capitale nationale CCN dans un communiqué de presse.

La patinoire accueille en moyenne, chaque année, près d’un million de visites, soit 21 000 visites par jour.

Cette saison, la location de patins et les kiosques de nourriture et boissons sont de retour, contrairement à l'an dernier, et des tables de piquenique seront disponibles à 50 % de leur capacité. En revanche, en raison des mesures sanitaires actuellement en vigueur, les vestiaires demeureront fermés et il n’y aura aucun foyer, précise la Commission de la capitale nationale CCN .

Des stations de désinfection ont été installées dans les salles de toilettes, ainsi que des escaliers à deux sens, là où c’est possible. Aux escaliers à sens unique, des affiches indiquent de céder le passage.

Sur la patinoire, le port du masque ou autre couvre-visage est recommandé. Il est obligatoire dans les salles de toilettes et les files d’attente , écrit la Commission de la capitale nationale CCN .

La Commission de la capitale nationale CCN recommande l’utilisation de sa carte interactive  (Nouvelle fenêtre) pour connaître la condition de la glace pour chaque tronçon, et pour savoir où se trouvent les toilettes et les points d’accès où il y a un escalier ou une rampe d’accès universel.

Prolonger l'ouverture de la patinoire

La Commission de la capitale nationale CCN explique également, dans son communiqué, avoir formé un partenariat avec l’Université Carleton pour établir des stratégies d’adaptation du fonctionnement de la patinoire axées sur les changements du climat .

Pendant quatre ans, des données seront collectées et des projets pilotes seront explorés pour mettre à l’essai diverses approches permettant de prolonger la saison de patinage, comme par exemple l’irrigation hâtive de la glace et l’utilisation de canons à neige gorgée d’eau.

« Nous avons hâte de travailler avec l’équipe de recherche de l’Université Carleton et d’explorer avec elle les approches qui pourraient nous aider à prolonger les saisons futures de la patinoire, dans une perspective d’adaptation au changement climatique. » — Une citation de Tobi Nussbaum, premier dirigeant, Commission de la capitale nationale [Extrait du communiqué]

Ainsi, cette saison, des sondes seront disposées le long du canal, sous la glace, dans le but de repérer les secteurs les plus difficiles à entretenir.