Encore de l’incertitude pour la finale des Jeux de l’Acadie en 2022

Les organisateurs de la 41e finale des Jeux de l'Acadie doivent redoubler d'ardeur s'ils veulent présenter leur événement. Omicron et les autres variants de la COVID-19 sont imprévisibles et les restrictions sanitaires compliquent la planification d'ici les premières compétitions, prévues le 29 juin.

On était déjà sur une bonne lancée et les préparatifs étaient bien avancés, cet automne , explique Luc Arseneau, directeur général de la Société des Jeux de l'Acadie (Société des Jeux de l'Acadie SJA ). Mais, depuis la mi-décembre, on est en pause.

Luc Arseneau est directeur général des Jeux de l'Acadie (archives). Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

La tenue des Jeux de l'Acadie, du 29 juin au 3 juillet, à Saint-Jean et à Quispamsis, au Nouveau-Brunswick, n'est pas en péril à ce moment-ci. Mais la Société des Jeux de l'Acadie SJA a formé un comité COVID pour analyser la suite des choses.

« On se pose beaucoup de questions. La décision, en début de semaine, est de voir comment les choses vont progresser. On ne panique pas pour le moment. » — Une citation de Luc Arseneau, directeur général des Jeux de l'Acadie

Luc Arseneau veut se faire rassurant, mais il cherche des solutions. Le comité comprendra des membres de la Société des Jeux de l'Acadie SJA , du Comité organisateur de la Finale des Jeux de l'Acadie (Comité organisateur de la finale des Jeux de l'Acadie COFJA ) 2022 et des représentants des neuf régions participantes.

Il n'y a pas de date limite pour annuler ou non les jeux, mais le Comité organisateur de la finale des Jeux de l'Acadie COFJA ne peut pas attendre indéfiniment. Des actions devront être prises d'ici de deux à trois semaines.

Dans la région de Grand-Sault, la 40e finale des Jeux de l'Acadie a attiré plus de 1500 jeunes et bénévoles en 2019. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Les Jeux de l'Acadie, c'est bien plus que les cinq jours de compétitions et d'activités à la fin juin. Il y a une planification importante qui implique le transport des participants en provenance des quatre provinces de l'Atlantique, entre autres.

Pour la nourriture , ajoute Luc Arseneau, on ne peut pas attendre au 1er« mai.

La cafétéria à la 40e édition des Jeux de l'Acadie. Photo : Mariève Bégin

Il y a plus de 1500 athlètes, artistes et bénévoles qui se regroupent durant les jeux. Nous sommes l'événement le plus important de la région Atlantique. Nous sommes les seuls qui doivent réunir tout ce monde, les loger, les nourrir et les faire compétitionner , souligne-t-il.

Des jeunes, comme François Richard, en avant, ont lancé leur carrière d'athlètes aux Jeux. Il court maintenant avec l'Université de Victoria, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

En plus de ça, il y a la préparation et les qualifications des athlètes pour la grande finale. Il faut aussi choisir les équipes d'improvisation et les participants à la compétition des groupes musicaux.

Tout de suite, on aurait dû avoir une première phase de jeux régionaux, en vélo de montagne et en soccer et on dû reporter , dit Luc Arseneau. Les neuf délégations ont jusqu'au 5 juin pour sélectionner les participants.

Ce qui ajoute aux défis des jeux, c'est que les jeunes n'ont pas accès aux gymnases et autres installations sportives et culturelles dans les écoles. Ce sera difficile de tenir les Jeux régionaux.

Un autre problème pourrait aussi surgir à l'horizon. Le sport a été mis à mal par la pandémie et les autorités sanitaires.

« Tout le milieu sportif, pas seulement les Jeux de l'Acadie, on est dans une phase où les gens sont très inquiets. Les bénévoles décrochent. Les gens ont besoin de faire autre chose. Beaucoup sont passés à d'autres activités. Le recrutement de nos bénévoles et de nos entraîneurs ne sera pas facile. » — Une citation de Luc Arseneau, directeur général des Jeux de l'Acadie

33 jeunes représentaient Terre-Neuve-et-Labrador à la 40e finale des Jeux de l'Acadie. Il faut beaucoup de temps pour coordonner le transport des athlètes. Photo : Gracieuseté : Gaston Létourneau

La Société des Jeux de l'Acadie SJA et le Comité organisateur de la finale des Jeux de l'Acadie COFJA 2022 sont sur le qui-vive. Car, depuis plus de 40 ans, l'événement occupe une place importante pour la jeunesse acadienne. C'est une question d'identité, de fierté acadienne et d'éducation.

Notre objectif de faire bouger les jeunes demeure toujours. S'il faut modifier le format un petit peu pour pouvoir se plier aux règles de santé publique. C'est certain qu'on va tout faire pour s'adapter à la jeunesse. Parce que, deux ans [sans jeux], ça donne un gros coup à l'activité physique et mentale , dit Luc Arseneau.