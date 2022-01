Une plateforme conçue en Estrie pour mieux choisir ses applications mobiles de santé

L'objectif est de permettre aux gens de faire un choix éclairé avant de télécharger une application mobile de santé sur son téléphone. Les personnes intéressées peuvent ainsi consulter la plateforme et se renseigner sur plusieurs critères. L’internaute navigue sur le site selon la thématique choisie, comme le stress et l’anxiété, l’humeur et la dépression, la santé digestive ou encore la santé de la femme.

Ce site internet recommande également des applications en fonction de l’intérêt manifesté par l'utilisateur, affirme le directeur des opérations médicales de l’entreprise, Michaël Cardinal.

Avec AppGuide, on cherche à aider les Québécois à faire les choix les plus objectifs, en connaissance de cause, de critère et de qualité d’une application , souligne-t-il.

La page d'accueil de la plateforme AppGuide Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Entreprise TherAppX

Plus de 5000 applications sur la plateforme

Le choix d'une application santé est souvent fait selon la popularité de l'application, déplore Michaël Cardinal., sans tenir compte d'autres facteurs. On a créé cette plateforme pour aider les personnes à trouver la bonne ressource lorsqu’on a des besoins de santé , fait-il remarquer.

Michaël Cardinal, qui est également pharmacien, explique que la plateforme web regroupe 5000 applications. On peut y trouver 12 informations de qualité par rapport à chacune des applications. On peut trouver des informations très techniques sur ces applications , relate-t-il.

« On veut s’assurer d’aller au-delà de la cote de popularité des applications de santé et permettre des décisions éclairées. » — Une citation de Michaël Cardinal, Directeur des opérations médicales à TherAppX

Un appui au système et aux professionnels de santé?

Le directeur des opérations cliniques de TherAppX affirme que la plateforme web est aussi un outil visant à aider au désengorgement du réseau de santé. Ce nouveau produit permet dès maintenant de supporter notre système de santé et les professionnels qui y travaillent , indique-t-il

Aux dires de Michaël Cardinal, l’entreprise TherAppX a même développé des outils pour aider les professionnels de la santé.

Il y a plusieurs applications de santé qui permettent de transférer de façon sécuritaire les données de l’application vers le portail que le personnel de la santé pourrait avoir , soutient Mr Cardinal.

Les gens peuvent garder le lien avec leur équipe de santé et même discuter sur le choix des applications avant de les télécharger , conclut-il.

L’entreprise TherAppX avait d'ailleurs été sélectionnée, il y a environ deux ans, par le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) pour un projet pilote concernant l'utilisation des applications mobiles en santé pour appuyer les patients contactant les centres de prévention du suicide du Québec