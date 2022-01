La mairesse de Gatineau, France Bélisle, positive à la COVID-19

J’ai la COVID et je suis en isolement, chez moi, depuis dimanche , a-t-elle déclaré en mêlée de presse, en fin de journée.

L’élue indique s’être fait apporter un test à domicile, mardi, dont le résultat a été limpide .

Je suis en isolement à la maison. J’ai une petite voix rauque et je me suis permis parfois de fermer ma caméra pour être capable de pouvoir tousser bien librement. Donc, les après-midi sont un peu plus difficiles, parce que je suis assez fatiguée, mais je suis quand même fonctionnelle et j’ai une super équipe.

Le conseil municipal de Gatineau étudie son budget annuel depuis lundi. Les discussions ont lieu en mode virtuel.

Un message à la population

La mairesse a voulu lancer un message aux résidents.

Je voulais le partager avec les gens, surtout pour inciter les gens à la vaccination. On sait que la vaccination est maintenant possible pour tous les groupes d'âge, enfin pour prendre des rendez-vous. Alors j’invite les gens à y aller. On est en contact constant autant les gens de mon cabinet que l’équipe de la haute direction avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais. On sait qu’évidemment c’est un défi de tous les instants pour les travailleurs de la santé , a-t-elle rappelé.

Mme Bélisle a insisté sur la contagiosité du variant Omicron.

Je suis la preuve vivante. Je n’ai pas attrapé la COVID, je me suis protégée depuis deux ans. Mon père a des problèmes respiratoires chroniques, ce qui fait que je ne prends pas de risque. Je suis moi-même asthmatique, donc je fais partie des clientèles à risque. Et malgré les règles sanitaires, le masque, la distance, je me suis quand même fait attraper par Omicron. Alors j’invite vraiment les gens à aller se faire vacciner pour leur santé, et pour la santé mentale et par respect pour nos travailleurs de la santé.

L’Outaouais a enregistré, jeudi, une hausse de ses hospitalisations. Actuellement, 116personnes sont hospitalisées en raison de la COVID, dont trois aux soins intensifs.

Avec les informations de Nathalie Tremblay