L’Année du Tigre ou quand le symbolisme traditionnel rencontre la nouveauté

À l'aube du Nouvel An lunaire, alors que l'Année du Tigre sera célébrée par la diaspora asiatique un peu partout à travers le monde, la place qu'occupent les traditions change avec la distance, le temps et les générations.

Feiran Zhu est née en 1998, lors d’une Année du Tigre, reconnu comme étant le roi du règne animal dans le zodiaque chinois.

Elle a grandi en Chine jusqu’à ses cinq ans, mais ses connaissances liées à l’astrologie se limitent aux quelques fables que ses grands-parents lui racontaient alors qu’elle grimpait sur les statues représentant les signes du zodiaque dans un parc non loin de chez elle.

Aujourd’hui elle arbore fièrement un tatouage de tigre. Or, il représente surtout une valeur personnelle, et non pas mythologique, même si elle ressent un fort attachement à la culture chinoise.

D'abord un signe de rébellion, les tatouages que porte Feiran Zhu sont maintenant des décisions réfléchies. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Le Nouvel An lunaire est un amalgame de traditions, de coutumes et de célébrations remontant des millénaires. Chaque nouvelle année est représentée par l'un des douze signes du zodiaque chinois. Le tigre est le troisième signe.

Si on me demande d’où je viens, je n’hésite pas à dire que je viens de Chine. Ici, c’est aussi ma maison, j’ai vécu la plus grande partie de ma vie ici, mais la Chine représente mes racines.

Croit-elle à l’astrologie chinoise? C’est amusant à regarder et c’est tout. C’est divertissant.

Chaque nouvelle année est représentée par l'un des douze signes du zodiaque chinois. Photo : Radio-Canada

Affirmer son pouvoir sur son corps

L’artiste Zox Volkov, qui a inscrit de manière indélébile le majestueux félin sur sa peau, résume bien l’enjeu qu’était le sien au moment de passer à l’acte. Je crois que cela a beaucoup à voir avec la réalisation de soi. C'est-à-dire devenir une personne que l'on sait être ou que l'on veut être.

Dans le même ordre d'idées, le tatouage est une façon de prendre le contrôle, d'affirmer son pouvoir sur son propre corps et son autonomie. Ce qui, je pense, est particulièrement puissant et prévalent dans la société actuelle , croit l'artiste.

Pour Feiran Zhu, qui a toujours voulu devenir tatoueuse, son tigre représente un passage obligé où elle a su s’affirmer et faire comprendre à ses parents qu’elle était sérieuse dans ses démarches.

Ses tatouages ne seraient plus seulement des élans motivés par la rébellion, mais un geste calculé et conscient. Ses parents, d’abord réticents à l’idée de voir leur fille évoluer dans un univers qui leur était totalement inconnu, ont finalement compris et accepté cette décision.

Feiran est déterminée à apprendre et à se frayer un chemin dans l'univers du tatouage. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Célébrer le Nouvel An lunaire Le début des célébrations est marqué par la fête du printemps qui lance 15 jours de festivités qui se terminent avec la fête des lanternes . Le calendrier chinois étant un calendrier luni-solaire, la date du Nouvel An lunaire varie d'une année à l'autre dans le calendrier grégorien, mais tombe toujours entre le 21 janvier et le 19 février. Cette année, le Nouvel An chinois se fête à compter du 1er février et marquera le début de l’Année du Tigre.

Le tigre, symbole de force et de liberté

Si la mythologie chinoise ne faisait pas partie de son raisonnement pour choisir son tatouage, Feiran Zhu suit une ligne de pensée populaire qui cherche à illustrer de manière plus métaphorique ce qui est important.

Le tatoueur Zox Volkov remarque cette tendance. Dans les dernières années, il y a eu un grand changement où les gens se sont plongés dans d'autres symboles d'imagerie, des animaux, des métaphores comme un moyen de représenter leurs valeurs .

« Pour la plupart, le tigre en vient à symboliser la puissance et la force brute. Pour d'autres, le prédateur suprême est également considéré comme un symbole de liberté et d'indépendance. » — Une citation de Zox Volkov, tatoueur

Le tigre est le troisième signe du zodiaque chinois. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Cette réappropriation de la définition symbolique est parallèle avec la signification que l’on retrouve dans la symbolique chinoise, où le tigre représente la bravoure. Il est perçu comme un animal agissant avec prudence, mais aussi avec une grande détermination.

Il y a ainsi peu de divergence entre la définition culturelle et ancestrale du tigre et celle de Feiran Zhu. La grande différence, c'est que la seconde interprétation est la sienne. Peut-être s’agit-il d’un autre exemple de la personnalité des gens nés lors d’une Année du Tigre?