314 M$ d’aide fédérale pour soutenir l’économie de la région atlantique en 2021

Plus d’un millier d’entreprises et d’organismes des quatre provinces de l’Atlantique ont reçu une somme totalisant 314 millions de dollars du gouvernement fédéral en 2021, apprend-on dans le rapport annuel publié mercredi par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Le secteur touristique a été particulièrement ciblé par cette aide fédérale. Ce sont 365 entreprises et organismes touristiques qui ont reçu de l’aide durant la dernière année, affirme Ottawa.

Près du tiers de cette somme (98 millions) a été dirigée vers Terre-Neuve-et-Labrador, où elle a été répartie entre 380 projets.

En Nouvelle-Écosse, 427 projets se sont partagé la somme de 82 millions, tandis que 74 millions ont été consacrés à 281 projets au Nouveau-Brunswick.

Enfin, 48 millions ont été dédiés à quelque 187 projets à travers l’Île-du-Prince-Édouard.

Du montant total en Atlantique, 96 millions ont fait partie des mesures de soutien spécifiquement axées sur la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19, selon Ottawa.

Ces sommes ont été distribués par l’intermédiaire du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer (FCSPM FCSPM ), du Fonds d’aide et de relance régionale (Fonds d'aide et de relance régionale FARR ) et de l’Initiative du transport aérien régional (ITAR ITAR ).

Parmi les sommes allouées, on note 66 millions pour des projets axés sur des jeunes, 10 millions pour des projets autochtones, et 5 millions accordés au programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

Le gouvernement fédéral a affirmé que le financement distribué par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique APECA en 2021 a permis de protéger 5000 emplois dans les provinces de l’Atlantique et d’en créer un millier d’autres.

Quel soutien dans le futur?

Ginette Petitpas Taylor, députée fédérale de Moncton—Riverview—Dieppe au Nouveau-Brunswick et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique APECA , ne s’avance pas sur les mesures de soutien que peuvent espérer les entreprises et organismes de l’Atlantique dans le futur.

L'aéroport international de Saint-Jean de Terre-Neuve le 23 janvier 2020. Photo : CBC / Adam Walsh

À ce point-ci, nous avons dit clairement que nous allons continuer à être là pour les petites et moyennes entreprises , se contente-t-elle de dire.

Elle souligne cependant que le financement du fonds d'aide au tourisme destiné aux petites et moyennes entreprises est assuré jusqu’en 2023.

Le gouvernement fédéral a dépensé 40 millions de dollars l’an dernier pour aider une douzaine d'aéroports de l'Atlantique à faire face aux conséquences de la pandémie.

De nombreuses liaisons régionales suspendues durant la première année de pandémie ont repris en 2021. Les aéroports de l’Atlantique ont vu le retour de certains vols de WestJet, Air Canada et PAL Airlines.

Ce programme, comme d'autres, s'achève cette année et rien ne dit qu'il sera renouvelé.

D’après le reportage d’Adrien Blanc