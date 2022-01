Approche-t-on le pic d’hospitalisation dans les hôpitaux de l'Estrie?

La santé publique rapporte vendredi que 172 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées dans les hôpitaux du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, dont 26 aux soins intensifs. Sept personnes sont mortes également en deux jours des complications de la maladie.

On se croise les doigts et on espère d'être optimiste en se disant qu'on a atteint un plateau et qu'il va durer [...] Mais la fin du sommet n'implique pas la fin de la pandémie, la fin de la quatrième ou cinquième vague, pour les centres hospitaliers. On sait qu'on est encore là-dedans pour les prochaines semaines , souligne-t-il.

Il espère par ailleurs qu'il ne sera pas nécessaire d'ouvrir d'autres unités que les soins intensifs pour accueillir les patients atteints de la COVID-19, mais croit que c'est inévitable. On n'a pas encore eu à le faire, mais ça s'en vient probablement. On est à quelques patients près de devoir expandre les soins intensifs, malgré l'aide qu'on reçoit des autres unités et des autres hôpitaux , explique-t-il.

« Les deux unités de soins intensifs sont à capacité pratiquement maximale [...] Dès que ça dépasse 25, 26 patients, il va falloir trouver d'autres solutions. Mais chaque journée est très variable. » — Une citation de Dr Yannick Poulin, pneumologue et intensiviste

L’intensiviste estrien Yannick Poulin espère que les hospitalisations ont atteint un pic. Photo : Radio-Canada

Jeudi, le CIUSSS rapportait que 663 membres du personnel avaient reçu un diagnostic positif à la maladie.

Le Dr Poulin affirme que malgré la pénurie de main-d'oeuvre, la fatigue et une « écoeurantite », une belle entraide persiste sur le plancher et les employés ont à coeur de soigner les patients.

92 % des patients atteints de COVID aux soins intensifs admis en raison de la maladie

Sur les 26 patients hospitalisés aux soins intensifs en Estrie mercredi, 92 % y avaient été admis en raison de complications liées au coronavirus. Cette tendance pouvait également être observée dans l’ensemble de la province, alors que 84 % des 263 Québécois aux soins intensifs y avaient été admis en raison de la maladie.

Ce ratio était toutefois moindre pour les hospitalisations de courte durée. Sur les 143 patients atteints de la COVID-19 hospitalisés en Estrie mercredi dernier, 34 % y étaient pour une autre raison médicale.

En entrevue à Vivement le retour, le Dr Alex Carignan, microbiologiste-infectiologue au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, a expliqué que la situation sur le terrain est complexe et que certains patients hospitalisés pour d'autres conditions finissent parfois par attraper la COVID-19.

Malheureusement, on a eu plusieurs éclosions sur différents étages. J’étais de garde au jour de l’An, et on le voyait, d’une journée à l’autre, il y avait un nouvel étage en éclosion. La situation était difficile, et ça a contribué à augmenter notre nombre de patients, car même si c'était un cas qui n’était pas à l’origine pour ça, on doit le prendre en charge avec un protocole COVID , explique-t-il.

Le Dr Alex Carignan est microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste au CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Photo : Radio-Canada / Crédit photo : Fondation du CHUS

Cela dit, un patient atteint de la COVID, qu'il soit soigné pour cette maladie ou pour une autre, représente un cas plus lourd pour le personnel soignant, souligne le médecin.

« À partir du moment qu’il [le patient] l’attrape, si on ne veut pas qu’il le transmette à d’autres patients vulnérables, on n’a pas le choix de le traiter exactement comme un patient COVID. C’est un des éléments qui peut complexifier la situation. » — Une citation de Le Dr Alex Carignan, microbiologiste-infectiologue au CIUSSS de l'Estrie -CHUS

Vendredi, la province comptait plus de 3000 personnes atteintes de la COVID-19 dans ses hôpitaux.