L’absence d’infirmière trop fréquente dans les CHSLD de Chaudière-Appalaches

L’absence d’infirmière sur de nombreux quarts de travail de soir et de nuit dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Chaudière-Appalaches préoccupe le Protecteur du citoyen, qui y voit un risque pour la sécurité des résidents et la qualité des soins qui leur sont offerts.

Pour pallier le manque de personnel et éviter une rupture des services dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD situés sur son territoire, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de Chaudière-Appalaches a mis sur pied une garde infirmière mobile (GIM).

Cette dernière peut-être déployée pour couvrir les quarts de travail de soir et de nuit sur lesquels aucune infirmière n’a pu être affectée en raison du manque d’effectifs.

Lorsque cela se produit, une infirmière de la garde infirmière mobile GIM assure une garde, principalement à distance, et répond aux urgences qui surviennent dans le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD .

Le Protecteur du citoyen rappelle que « les normes du MSSS en CHSLD exigent une présence infirmière en tout temps pour assurer des soins sécuritaires et de qualité ». (Archives) Photo : Radio-Canada / CBC

Lorsqu’une situation nécessite une évaluation ne pouvant être reportée, l’infirmière de garde se déplace. Lors des quarts de soir, l’infirmière de garde doit effectuer minimalement une tournée en étant physiquement sur les lieux. La nuit, elle ne se déplace que si une situation requiert sa présence.

Utilisation abusive

Le déploiement de la garde infirmière mobile GIM est censé être une mesure d'exception. Se référant aux normes fixées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le Protecteur du citoyen estime que les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD ne devraient y avoir recours que pour moins de 10 % des quarts de travail de soir et de nuit.

Or, l’analyse effectuée par l’organisme chargé de protéger les droits des utilisateurs des services publics démontre que dans un nombre important d’établissements, le déploiement de la garde infirmière mobile GIM dépasse l’exception.

Entre le 20 juin et le 31 août 2021, huit Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de Chaudière-Appalaches ont eu recours à la garde infirmière mobile GIM pour plus de 10 % de leurs quarts de travail de soir et de nuit. Dans 5 établissements, cette proportion montait à 20 %. L’un des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD y a même eu recours à l’unité mobile lors de 78 % des quarts de soir et de nuit.

Quatre des six recommandations formulées par le Protecteur du citoyen s'adressent au CISSS de Chaudière-Appalaches. (Archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le Protecteur du citoyen dit être préoccupé par l’écart fréquent constaté avec la norme ministérielle.

La garde infirmière mobile GIM pourrait avoir des répercussions sur la qualité et la sécurité des services offerts à la clientèle vulnérable des milieux de vie concernés , peut-on lire dans le rapport de l’ ombudsman des services publics.

Au terme de son enquête, le Protecteur du citoyen a formulé six recommandations visant à améliorer la qualité des soins et des services offerts aux résidents des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD visés : quatre s’adressent au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de Chaudière-Appalaches et deux au Ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS .