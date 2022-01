Maxime Saumure succède à Sébastien Tétreault à la barre des Griffons

Je représente ce que le Cégep veut mettre de l’avant, le côté local, la fierté et l’appartenance aux Griffons. Je me donne corps et âme depuis huit ans comme entraîneur et quatre ans comme joueur. C’est la moitié de ma vie que mes journées sont axées autour de l’équipe , mentionne Saumure, heureux de son nouveau poste.

« C’est cliché, mais je veux qu’on soit difficile à affronter. Si on plaque un gars, je veux qu’il ait l’impression qu’on en a plaqué 65. L'aspect de complémentarité d’une équipe va être important et les entraîneurs vont faire partie de ça. » — Une citation de Maxime Saumure, entraîneur-chef des Griffons

Les Griffons s'alignent en 2e division du RSEQ. Photo : Gracieuseté des Griffons du Cégep de l'Outaouais

Le nouvel entraîneur de 30 ans s’est joint aux Griffons en 2014 et occupait les fonctions d’entraîneur-adjoint et de coordonnateur offensif depuis 2018. On peut évidemment s’attendre à des changements dans la continuité au sein du programme.

J’ai une bonne relation avec coach Tétreault, c’est encore mon ami, mais on a des personnalités différentes. Je suis un players coach, près de ses joueurs. J’amène cette proximité-là. Un entraîneur proche du terrain qui doit être retenu. J’amène un peu cette énergie-là , souligne le nouveau pilote des Griffons.

Du travail à faire sur le recrutement et l’aspect physique

Les Griffons ont connu une saison difficile l’automne dernier, avec seulement deux victoires en huit rencontres. Le nouveau pilote aura du travail à faire pour rendre la formation compétitive de nouveau en division 2 québécoise.

Sébastien Tétreault a été entraîneur-chef des Griffons de 2014 à 2021. Photo : Gracieuseté des Griffons / Charles Daigneault et Chantal Hupé

Il faut travailler sur la rétention des meilleurs éléments dans la région. On a quand même été capable d’aller chercher une vingtaine de joueurs d’ici dans les dernières semaines , explique Saumure. Mais on s’est aussi développé de beaux créneaux à l’extérieur et il ne faut pas les négliger. On a une belle variété de programmes académiques, ça peut être alléchant, il faut travailler là-dessus , ajoute-t-il.

Saumure veut aussi continuer de travailler avec le football scolaire et le football mineur qui a connu un essoufflement dans les dernières années dans la région.

Des ajustements ont été apportés et je crois qu’on va voir un engouement à moyen et long terme. Il faut appuyer les équipes locales chez les plus jeunes. On va être à l'écoute et appuyer les équipes , explique l’entraîneur.

Les Griffons comptent aussi mettre l’accent sur la préparation physique au cours des prochaines semaines. La pandémie a fait très mal à l’équipe, la saison dernière, alors que les restrictions sanitaires ont davantage limité leurs joueurs que d’autres régions, l’an dernier.