L’Alberta facilite l’immigration des travailleurs des hautes technologies

Selon le ministre du Travail, Tyler Shandro, cette voie d’immigration vers la résidence permanente permettra aux travailleurs qualifiés d’arriver en Alberta en seulement six mois. Ces immigrants doivent cependant avoir déjà un profil d’entrée express auprès du gouvernement fédéral et une promesse d’embauche pour un emploi listé par la province.

Nous avons déjà lancé cette voie d’entrée en décembre de manière discrète et nous avons déjà reçu beaucoup d’intérêt d’entreprises de technologies. C’est un signal clair que cette initiative va aider l’Alberta à devenir un centre dominant des nouvelles technologies au Canada et dans le monde , a expliqué le ministre.

Le gouvernement ne sait pas combien de personnes pourraient rejoindre le secteur albertain grâce à cette voie d’immigration. L’Alberta peut nommer jusqu’à 6250 candidats par an dans le cadre du Programme des candidats des provinces.

Une compétition féroce à l'international

Selon Irfhan Rawji, le président-directeur général de MobSquad, une entreprise spécialisée en recrutement d'employés en nouvelles technologies, l’annonce va permettre aux entreprises albertaines d’être plus compétitives lorsqu’elles tentent de recruter des travailleurs qualifiés à l’international.

Le Canada a un des systèmes d’immigration les plus faciles dans le monde et c’est pour cela que notre économie a réussi à prendre de l’ampleur malgré la pandémie. Ceci étant dit, nous avons des bureaux à Toronto, Vancouver, Halifax et Calgary et nous avons constaté avec beaucoup de frustration à quel point il était difficile de faire venir des travailleurs en Alberta par rapport aux autres provinces , a-t-il expliqué.

Le PDG de MobSquad, Irfhan Rawji, a déjà identifié un candidat potentiel qu'il aimerait recruter et faire venir en Alberta grâce à la nouvelle voie d'entrée. Photo : Radio-Canada

Selon M. Rawji, la demande internationale pour ces travailleurs est féroce, avec par exemple 500 000 emplois vacants dans le secteur de la cybersécurité aux États-Unis. C’est un problème international et si nous pouvons offrir la résidence permanente et la citoyenneté à n’importe quelle personne d’autres pays, notre offre gagne en valeur par rapport aux offres américaines , croit-il.

Il compare les possibilités d’emploi dans ce secteur au boom d’embauches que la province a connu au sein des entreprises pétrolières et gazières. Selon le gouvernement albertain, le nombre d'entreprises de hautes technologies a plus que doublé depuis 2018 dans la province.