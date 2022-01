Projet d’aréna avorté : la Ville de Calgary cherche une nouvelle entente

La résolution inclut aussi la possibilité de trouver un nouveau partenaire pour construire un centre événementiel dans le futur district Riverbend dans le quartier Victoria.

En conférence de presse jeudi, la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, a affirmé qu’il faut voir l’échec du projet d’aréna négocié en 2019 comme une opportunité.

Nous avons la possibilité de travailler dans ce nouvel environnement et d’en venir à une entente qui respecte les nouvelles conditions économiques dans lesquelles nous nous retrouvons à l’échelle internationale et ici à Calgary, affirme-t-elle. C’est une nouvelle opportunité sans être enchaînés à l’ancienne entente.

Un nouveau départ

Tous semblent d’accord que le projet de centre événementiel est essentiel à la revitalisation du quartier Victoria.

Plusieurs conseillers municipaux étaient présents à la conférence de presse afin de montrer un front uni pour en venir à une solution. Au lieu de regarder vers le passé, il faut se tourner vers l’avenir, a renchéri le conseiller Dan McLean.

Dans une lettre adressée à la mairesse de Calgary et le conseil municipal, Ernie Tsu, président de l’Association des services d'accueil de l'Alberta, presse les élus de trouver une solution.

Non seulement ce nouveau centre accueillerait les Flames de Calgary, mais ce serait un levier important pour attirer des événements internationaux et nationaux capables de remplir nos hôtels et nos restaurants et de les aider à se remettre économiquement de la pandémie , écrit ErnieTsu.

Le conseiller municipal André Chabot croit qu’il faut trouver une solution le plus tôt possible, parce que le plus longtemps qu’on attend, plus ça va coûter de l’argent.

Pour la conseillère Sonya Sharp, le fait d’utiliser une partie tierce pour engager les discussions avec la Calgary Sport and Enternaiment Corporation permettra d’éliminer tout le bagage des négociations précédentes et de prendre un nouveau départ.

Pour l’instant, la CSEC n’a pas réagi au vote du conseil municipal pour la reprises des négociations. Le conseil se réunira à nouveau en mars pour faire le point sur la situation.