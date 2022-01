Deux tournois de hockey extérieur annulés dans la Péninsule acadienne

Les organisateurs du tournoi de hockey sur étang de Tracadie et du tournoi de hockey extérieur au quai de Caraquet annoncent que les événements prendront une pause, encore une fois cette année, en raison de la pandémie.

Pour le président du comité organisateur de Caraquet, Brian Paquet, le spectre de la COVID-19 planait sur l’événement depuis un bon moment.

Les mesures sanitaires nous ont forcé la main. Déjà dès le début des préparatifs en septembre pour l’événement de cette année, on avait déjà ça en tête. Ajouter à cela que le temps doux depuis le début de l’hiver n’a pas permis d’avoir une épaisseur de glace suffisante autour des quais pour être sécuritaire , précise-t-il.

Les organisateurs du tournoi de Tracadie sont du même avis. Le président du comité organisateur de l’événement, Daniel Haché, confirme que la municipalité était prête à accueillir les équipes.

Déjà, au début de janvier, une quarantaine d’équipes avaient confirmé leur participation. C’est une belle activité d’hiver pour la région. On prend donc un pas de recul et on se remettra au travail en septembre pour la prochaine édition qui doit être la 10e , dit-il.

Des bénévoles sur la glace avec des pelles pour déneiger la patinoire, en préparation du tournoi de hockey extérieur à Caraquet, en 2019 (archives). Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

Malgré l’annulation pour une deuxième année consécutive, Brian Paquet n’est pas inquiet pour l’avenir de ce genre d’événement.

On a une activité qui est prisée par la population. On sait que cette formule intéresse les gens. Ils nous en parlent dès la saison estivale. Ce n’est que partie remise , concède-t-il.

La municipalité de Plaster Rock avait aussi pris la décision d’annuler leur championnat mondial de hockey sur étang en février prochain. La prochaine édition devrait être présentée du 16 au 19 février 2023.

Un texte d’Yvan Roy