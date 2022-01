La Yukon Quest 300 change son tracé à cause de la pandémie

À cinq semaines du départ de la course, la direction de la Yukon Quest a choisi de modifier son parcours pour ne plus traverser les communautés de Carmacks, Pelly Crossing et les propriétés de Stepping Stone et McCabe et ainsi respecter les mesures sanitaires.

La course de 1000 miles (1648 kilomètres) entre le Yukon et l’Alaska, annulée en 2021, est divisée en quatre courses cette année, deux en Alaska et deux au Yukon. Ces dernières sont la YQ100 et la YQ300.

La plus longue, la YQ300 devait s’élancer depuis Whitehorse et voir les équipes franchir la ligne d'arrivée à Pelly Crossing. Finalement, la course fera demi-tour au lac Mandanna, au sud-est de Carmacks, pour revenir sur Whitehorse.

Dans un communiqué, les organisateurs expliquent que ces changements ont été faits en réponse aux nouvelles restrictions . Les autorités sanitaires demandent en effet d'éviter les déplacements entre communautés.

La direction de course explique avoir considéré plusieurs possibilités, mais que celle-ci semblait être la meilleure pour les chiens, les mushers, les bénévoles et les résultats de la course . Les organisateurs disent qu’ils ont hâte de pouvoir revenir au tracé originel pour retrouver ces communautés et leur hospitalité.

Même amputée de 18 miles, la course reste un défi et ça n’est pas vraiment un problème pour [lui] , explique Connor McMahon.

Le meneur de chiens de Carcross qui va participer à sa première Yukon Quest estime qu'il faut faire ce qu’il faut pour avoir un tracé qui permet d’avoir une course belle et sécuritaire et si cela veut dire qu’il faut passer deux fois par Braeburn, cela [...] fera deux brioches à la cannelle , plaisante-t-il, puisque la petite localité est célèbre au Yukon pour ses énormes pâtisseries.

« Je suis juste heureux que la course ait lieu. Je sais à quel point c’est difficile de planifier une course comme celle-ci, alors avoir toute sorte d’ajustements de dernière minute comme celui-ci pour faire en sorte que la course soit maintenue est vraiment compréhensible. » — Une citation de Connor McMahon, meneur de chiens

Les départs des Yukon Quest 300 et 100 seront donnés respectivement à 15 h et 16 h le 19 février au parc Shipwards de Whitehorse.