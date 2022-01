Assaut sur le Capitole : le chef des Oath Keepers arrêté et accusé

Le fondateur et chef des Oath Keepers, l'un des principaux groupes américains d'extrême droite, a été arrêté et accusé de conspiration séditieuse pour son rôle dans l’assaut sur le Capitole, le 6 janvier 2021, a annoncé jeudi le département de la Justice des États-Unis.

Stewart Rhodes, un ancien parachutiste de l’armée américaine, fait partie d’un groupe de 11 personnes qui devront répondre de leurs actes devant une cour fédérale, après avoir été mis en accusation par un grand jury du District de Columbia, le territoire de la capitale américaine.

Après l'élection présidentielle du 3 novembre, Rhodes, les coaccusés et d'autres ont comploté pour s'opposer à la force, à la mise en application de la loi gouvernant le transfert des pouvoirs présidentiels le 20 janvier 2021 , indique le département de la Justice.

À compter de la fin du mois de décembre 2020, Rhodes et les autres conspirateurs se sont coordonnés et ont planifié d'aller à Washington D.C. le ou vers le 6 janvier, date à laquelle la certification des votes du Collège électoral devait avoir lieu et ont fait des plans pour amener des armes dans le secteur .

Stewart Rhodes et les 10 autres personnes font face à un total de 17 chefs d'accusation. Un verdict de culpabilité au seul chef d'accusation de conspiration séditieuse pourrait leur valoir 20 ans de pénitencier.

Plus de détails à venir.