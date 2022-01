L’arriéré de chirurgies continue d’augmenter malgré la création du groupe de travail

L'arriéré de procédures diagnostiques et chirurgicales a atteint un nouveau sommet au Manitoba. Depuis le mois dernier, 1204 procédures sont venues s’ajouter à ce bilan, pour un total de 153 320 interventions, et ce malgré la création par la province d’un groupe de travail pour résoudre le problème.

Les dernières données ont été publiées jeudi par Doctors Manitoba sur le tableau de bord en ligne de l'organisation. Le groupe a l'intention de le mettre à jour mensuellement jusqu'à ce que des rapports plus complets soient rendus disponibles par le système de santé lui-même.

Le docteur Kristjan Thompson, président de Doctors Manitoba et médecin urgentiste à l'Hôpital Saint-Boniface à Winnipeg, s'adressera aux médias jeudi après-midi au sujet de la situation.

Bien qu’on ait vu une augmentation des cas, il y a quelques améliorations , déclare l'organisme dans un communiqué de presse.

L'arriéré mis à jour fait état d'environ 42 524 procédures d'imagerie diagnostique (comme les IRM, les scanneurs et les échographies), ce qui représente une amélioration de 407 cas par rapport au mois dernier.

De même, on estime à 52 969 le nombre d'autres procédures de diagnostic (tests d'allergie, endoscopies, mammographies et études des troubles du sommeil), ce qui représente une amélioration de 55 cas.

Cependant, le nombre estimé d'opérations en retard, soit 57 827 cas, est en hausse de 1646 par rapport au mois dernier.

En chirurgie, le retard a augmenté en novembre pour les opérations cardiaques, de la hanche/du genou et autres, mais s'est légèrement amélioré pour les opérations de la cataracte.

Et dans le domaine de l'imagerie diagnostique, le retard a augmenté pour les études de perfusion myocardique et de densité osseuse, mais s'est amélioré pour l'IRM et l'échographie.

En ce qui concerne les autres procédures, le retard s'est accru pour les tests d'allergie et les endoscopies, mais s'est amélioré modestement pour les mammographies et les études du sommeil, selon le groupe.

Il est important de noter que la plupart de ces estimations couvrent une période avant que la vague Omicron n'ait commencé au Manitoba, et nous savons que cela entraîne davantage de perturbations pour une variété de procédures , explique le communiqué.

Doctors Manitoba ajoute que le nombre de patients en augmentation est en cause, mais également l’augmentation de l'absentéisme des médecins et du personnel en raison de la maladie ou des exigences d'isolement.

Toujours selon le communiqué, cela a eu des répercussions sur l'accès aux lits d'hôpitaux, aux soins d'urgence, à la disponibilité des ambulances, aux services de consultations externes et aux cliniques médicales. Des perturbations et des pénuries de personnel ont aussi lieu dans de nombreux hôpitaux ruraux.

Les Manitobains sont encouragés à continuer à chercher des soins médicaux lorsqu'ils en ont besoin, mais ils doivent s'attendre à des temps d'attente et à des retards en raison de l'état actuel du système de santé , peut-on lire.

Les médecins comprennent la frustration que cela provoque chez les patients, et ils la partagent , conclut le document.

Avec les informations de Darren Bernhardt