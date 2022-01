Le CISSS doit ajouter des lits pour les patients atteints par la COVID-19

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie a dépassé sa capacité régulière d'accueil de patients hospitalisés à cause de la COVID-19.

La Santé publique régionale a annoncé jeudi trois nouvelles hospitalisations en lien avec le virus.

Il y a donc un total de neuf hospitalisations pour une capacité de huit lits sur l'ensemble du territoire gaspésien.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS se veut rassurant et indique des lits supplémentaires sont disponibles pour recevoir des patients atteints par la COVID-19.

Le nombre exact n'a toutefois pas été précisé, mais le porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS Jean Morin assure que l'organisation a la capacité de s'ajuster face à une hausse des hospitalisations.

Pour le moment, aucun délestage n'a dû être mis en place et aucune personne n'est aux soins intensifs.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ne prévoit pas non plus transférer des patients d'un hôpital de la Gaspésie à un autre, ni vers un centre hospitalier en dehors de la région.

Aux Îles-de-la-Madeleine, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS des Îles a réservé trois lits pour des malades de la COVID-19.

Tests positifs

La direction régionale de la santé publique rapportait, mardi, 47 nouvelles infections et 50, mercredi. Toutefois, ces tests ne reflètent plus la propagation du virus dans l'ensemble de la population puisque seuls des groupes ciblés y ont maintenant droit, en raison de la rareté du matériel médical.



Dans la région voisine du Bas-Saint-Laurent, 19 personnes se trouvent actuellement à l’hôpital en lien avec des complications reliées au virus de la COVID-19 et deux d’entre elles ont été admises aux soins intensifs.

À l'échelle du Québec, la santé publique rapporte 117 hospitalisations supplémentaires et 45 décès de plus