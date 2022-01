COVID-19 : plus de 300 lits occupés dans la région de Québec

Les hôpitaux de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches comptent maintenant 312 lits occupés par des patients atteints de la COVID-19, dont une quarantaine aux soins intensifs.

C’est la première fois que le nombre d’hospitalisations dans ces deux régions franchit la barre des 300.

Le dernier bilan du ministère de la Santé et des Services sociaux fait état de 195 hospitalisations attribuables à la COVID-19 dans la Capitale-Nationale. C’est neuf de plus que la veille.

Vingt-sept patients se trouvent aux soins intensifs, comparativement à vingt-quatre dans le précédent bilan.

L’Hôpital de l’Enfant-Jésus et l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec rapportent respectivement 63 et 42 hospitalisations liées à la COVID-19.

La région déplore 2 décès additionnels pour un total de 1176 depuis le début de la pandémie.

Données sur la COVID-19, Capitale-Nationale -Hospitalisations hors soins intensifs : 168 (+ 6)

-Hospitalisations aux soins intensifs : 27 (+ 3)

-Total des hospitalisations : 195 (+ 9)

-Décès : 1176 (+ 2) Source : ministère de la Santé et des Services sociaux

Au cours des dernières 24 heures, 748 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés à l’aide des tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR dans la Capitale-Nationale.

3 décès de plus en Chaudière-Appalaches

Sur la Rive-Sud, la Chaudière-Appalaches recense 117 hospitalisations attribuables au coronavirus; c’est 4 de plus par rapport à la veille. Le nombre de patients traités aux soins intensifs est demeuré inchangé à 13.

C’est encore une fois à l’Hôtel-Dieu de Lévis où on retrouve le plus de patients infectés. Ces derniers occupent un total de 53 lits, dont 7 aux soins intensifs.

Données sur la COVID-19, Chaudière-Appalaches -Hospitalisations hors soins intensifs : 104 (+ 4)

-Hospitalisations aux soins intensifs : 13 (+ 0)

-Total des hospitalisations : 117 (+ 4)

-Décès : 425 (+ 3) Source : ministère de la Santé et des Services sociaux

La région déplore 3 décès supplémentaires, ce qui porte à 425 le total des pertes humaines provoquées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie.