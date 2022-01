Les entreprises ontariennes veulent savoir si elles pourront rouvrir le 26 janvier

Le président et chef de la direction, Rocco Rossi, a déclaré jeudi dans un communiqué que maintenant que la province a annoncé le retour des écoliers en classe lundi, il est temps de clarifier les choses pour les entreprises.

Le gouvernement a annoncé le 3 janvier qu'en raison du variant hautement transmissible Omicron qui a entraîné une augmentation des infections et des hospitalisations liées à la COVID-19, les écoles basculeraient en ligne jusqu'au 17 janvier au moins et des restrictions seraient imposées aux entreprises jusqu'au 26 janvier au moins.

Rocco Rossi, président de la Chambre de commerce de l'Ontario, plaide pour un positionnement clair de la part du gouvernement. Photo : Radio-Canada / capture d'écran

Les restaurants ont été fermés pour les repas à l'intérieur, les musées, les zoos et autres attractions similaires ont aussi été fermés, tout comme les gymnases, les installations de loisirs intérieures, les cinémas et les salles de concert intérieures, tandis que les établissements de vente au détail et les services de soins personnels ont été plafonnés à 50 % de leur capacité.

M. Rossi rappelle que les entreprises, en particulier les petites entreprises, ont beaucoup souffert au cours des deux dernières années et ont besoin d'un minimum de certitude.

Il dit que les employeurs, les travailleurs et les familles doivent être en mesure de planifier et de savoir quels paramètres guident les décisions du gouvernement d'imposer et de lever les restrictions.