L’efficacité énergétique de toutes les maisons de Calgary et Edmonton sera publique

Un organisme de protection de l'environnement et une compagnie de logiciels évalueront l'efficacité énergétique de chaque maison de Calgary et d’Edmonton et publieront les résultats en ligne cet automne. L'objectif du projet pilote de 400 000 $ est d’encourager les Albertains à améliorer l'efficacité énergétique de leur maison.

Les responsables s'appuieront sur la carte qui montre l'efficacité énergétique d'une partie des maisons d'Edmonton. Cette carte n'inclut que les maisons portant l'étiquette ÉnerGuide, c’est-à-dire les habitations ayant fait l'objet d'une vérification énergétique officielle, mais les données du projet pilote seront beaucoup plus vastes.

L'entreprise Lightspark utilisera l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour générer les évaluations et établir un score pour chaque maison d'Edmonton et de Calgary.

James Riley, PDG et fondateur de Lightspark, une compagnie de logiciels de Vancouver, affirme que son entreprise a passé deux ans et demi à analyser une vaste quantité de données municipales et fédérales et à étudier les tendances dans les maisons qui ont déjà été inspectées.

Lightspark prévoit lancer une version bêta du projet pilote cet été et déployer les cartes officielles à l'automne. La compagnie explique que son système offre un outil qui simplifie ce qui peut être un paysage compliqué de mesures énergétiques et de subventions gouvernementales.

Le site comprendra un portail axé sur le consommateur qui comprend des informations sur les possibilités de subventions et permettra aux gens de soumettre des mises à jour pour améliorer leur score. Les propriétaires qui n'aiment pas l'idée que l'efficacité énergétique de leur maison soit en ligne pourront se retirer.

Les agents immobiliers en faveur d’une politique d’étiquetage énergétique

Des études ont montré que les trois à cinq premières années après l'achat d'une maison sont le moment le plus propice pour effectuer des améliorations et des rénovations , affirme Jessica Lajoie, spécialiste des programmes pour l'Alberta Ecotrust Foundation.

Elle indique que la fondation travaille avec le fournisseur de la plateforme immobilière MLS pour que les scores soient publiés dans les listes de détails sur les maisons à vendre.

Patti Morris, directrice générale de l'Alberta Real Estate Foundation, explique que les factures de services publics sont souvent demandées par les acheteurs potentiels, mais donnent généralement plus d'informations sur le comportement du propriétaire précédent que sur l'efficacité de la maison elle-même.

La fondation immobilière fournit plus de la moitié des fonds pour le projet pilote.

« Nous pensons qu'il sensibilisera vraiment le public et l'industrie immobilière sur la valeur de l'étiquetage énergétique des maisons. » — Une citation de Patti Morris, directrice générale de l' Alberta Real Estate Foundation

Le financement du projet par le gouvernement fédéral provient de la Fédération canadienne des municipalités.

Avec les informations de Madeleine Cummings.