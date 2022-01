Les commerces rouvriront le dimanche et le couvre-feu sera levé lundi, annonce Québec

Le premier ministre du Québec, François Legault, confirme que certaines des mesures sanitaires mises en place dans l'urgence pendant les Fêtes en raison de la déferlante du variant Omicron seront levées maintenant que « le nombre d'infections se stabilise » et que le pic des hospitalisations sera atteint « dans les prochains jours ».

Ainsi, les commerces pourront rouvrir le dimanche à compter du 23 janvier et le couvre-feu sera levé lundi.

Le passeport vaccinal sera toutefois exigé dans les magasins à grande surface (1500 mètres carrés et plus) dès le lundi 24 janvier, a ajouté le premier ministre, à l'exception, bien sûr, des marchés d'alimentation et des pharmacies, qui offrent des services jugés essentiels.

Écoutez la conférence de presse du premier ministre François Legault.

François Legault avait convoqué la presse à 15 h. Pour l'occasion, il était accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé, du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, et du directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, qui a succédé au Dr Horacio Arruda, dont la démission a été acceptée lundi.

Le premier ministre a confirmé un certain relâchement des mesures sanitaires en place, alors que l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) entrevoit une baisse des cas et des hospitalisations dans le Grand Montréal.

La décision du gouvernement Legault de donner le feu vert à la rentrée en classe pour les plus jeunes dès lundi, officialisée mercredi soir dans une publication du premier ministre sur Facebook, n'a pas plus à tout le monde.

S'il ne fait aucun doute que plusieurs parents sont soulagés, les grands syndicats du milieu de l'éducation, eux, tirent à boulets rouges sur la Coalition avenir Québec (CAQ), en accusant le gouvernement de jouer à l'apprenti sorcier , voire de risquer la sécurité des élèves et des enseignants.

Par ailleurs, selon des documents dont Radio-Canada a obtenu copie, les directions d'école devront identifier des personnes-ressources, comme des « parents volontaires », pour pouvoir prendre le relais en cas de manque de personnel enseignant ou de remplaçants.

En ce qui a trait aux cégeps et aux universités, les cours en classe pourront également reprendre lundi. Cela dit, Québec leur a accordé une « période de transition » qui leur permettra de repousser la rentrée en présence au 31 janvier s'ils le souhaitent. Plusieurs établissements ont d'ailleurs annoncé leur intention de s'en prévaloir.