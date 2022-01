Kansas City Southern : le Canadien National demande l’exclusion du Canadien Pacifique

Le Canadien National (CN) se réinvite dans la vente de Kansas City Southern (KCS) à son rival, le Canadien Pacifique (CP). Le transporteur ferroviaire montréalais demande aux autorités réglementaires qu'une ligne de KCS soit exclue de la transaction et lui soit vendue.

Le Canadien National CN demande au Surface Transportation Board (STB) de rendre l'achat de Kansas City Southern KCS par Canadien Pacifique CP conditionnel à la cession de la ligne de Springfield, qui relie Kansas City, dans le Missouri, aux municipalités de Springfield et d'East St Louis en Illinois.

Le Canadien National CN allègue que le Canadien Pacifique CP et Kansas City Southern KCS n'auraient pas l'intention d'investir dans la ligne de Springfield et qu'ils favoriseraient une ligne parallèle existante. Il n'a pas été possible d'obtenir une réaction immédiate du Canadien Pacifique CP .