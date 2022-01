Les autorités de la santé publique rapportent 116 hospitalisations liées à la COVID-19 en Outaouais, jeudi, dont trois se trouvent aux soins intensifs.

L'Outaouais comptabilise 218 nouveaux cas recensés, jeudi, alors que le nombre de cas actifs diminue. On en dénombre 4634, alors qu’hier, il y en avait près de 5300 connus sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le nombre de décès liés à la pandémie reste stable. Jusqu'ici, 224 personnes sont mortes de la COVID en Outaouais, un nombre qui n'a pas varié depuis le 3 janvier dernier.

Plusieurs Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD et résidences pour personnes âgées sont aux prises avec des éclosions de coronavirus.

Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD La Piéta a identifié jusqu'à présent 49 résidents positifs, alors que celui d’Aylmer en compte une quarantaine. L’éclosion au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Lionel-Emond prend aussi de l’ampleur; cinq nouveaux cas ont été décelés depuis la veille, pour un total de 61 personnes actuellement infectées. Une éclosion d’une moindre ampleur est aussi en cours aux Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD des Collines et Vigi Santé.

À l'échelle de la province, Québec fait état de 117 hospitalisations et de 45 décès de plus, jeudi.

Un nouveau décès à Ottawa

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, Santé publique Ottawa (SPO) déplore, jeudi, un décès supplémentaire causé par le coronavirus. La victime est un septuagénaire. Cela porte le total des victimes de la COVID dans la capitale fédérale à 638 morts.

Le bilan quotidien s’alourdit de 532 nouvelles infections. Il y a près de 52 000 cas actifs connus à Ottawa.

Le nombre d’hospitalisations fléchit légèrement comparativement à mercredi. Les hôpitaux soignent actuellement 57 résidents malades de la COVID, dont huit sont alités aux soins intensifs. Trois de ces patients aux soins intensifs sont âgés d’une quarantaine d’années, un autre a moins de 20 ans.

Les éclosions se multiplient

Ottawa compte maintenant 140 éclosions en cours, dont la presque totalité touche les établissements de santé, les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite.

L’analyse des eaux usées de la ville d’Ottawa, qui permet de quantifier la prévalence du coronavirus au sein de la population, montre toutefois certains signes encourageants.

Après un sommet atteint le 5 janvier dernier suivi d’une période de stabilisation, la présence du virus semble maintenant diminuer. Les résultats d'analyses démontrent en effet un affaiblissement de la présence du coronavirus dans les eaux usées.

Deux décès de plus dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, deux décès s'ajoutent au bilan du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), qui en compte 140 au total depuis février 2020.

Les autorités de santé publique recensent 138 cas supplémentaires de COVID-19, jeudi, pour un total de 11 107 infections depuis le début de la pandémie.

Au total, 3550 cas actifs sont également rapportés par le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO , alors que 42 éclosions sont en cours sur le territoire.

À l'échelle de l'Ontario, on compte 35 nouveaux décès et un nouveau sommet d'hospitalisations dans la province, jeudi.