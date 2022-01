Figure restée dans l’ombre et souvent méconnue du grand public, Jeanne Lapointe est pourtant une artisane importante de la Révolution tranquille.

Cette femme à l’esprit libre était bien en avance sur son époque.

En 1940, elle devient la première femme à occuper le poste de professeur de littérature à l’Université Laval de Québec.

Enseignante du nouveau roman, encourageant toujours la libre pensée, Jeanne Lapointe est également passionnée de psychanalyse. Elle intégrera plus tard psychanalyse et études féministes à ses études littéraires.

Elle s’intéresse à la façon dont les hommes parlent des femmes dans la littérature et dénonce les théories freudiennes qu’elle juge sexistes.

Elle publie dans la revue Cité libre, une revue d’idées politiques laïque et anticléricale fondée en 1950 par des intellectuels québécois opposés au duplessisme parmi lesquels Pierre Elliott Trudeau, René Lévesque, Gérard Pelletier, Pierre Vadeboncoeur, ect.

De 1955 à 1960, Jeanne Lapointe sera critique littéraire sur les ondes de Radio-Canada.

Une école accessible pour tous

De 1961 à 1966, elle devient commissaire et siège sur la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec (Commission Parent). Elle est la seule femme laïque parmi les commissaires.

« On partait d’un système d’éducation complètement éparpillé. Il était nécessaire d’uniformiser l’enseignement. Le gouvernement a pris 90 % des recommandations et les a appliqués immédiatement avec un entrain et un dynamisme extraordinaire. » — Une citation de Jeanne Lapointe

Elle y fera des recommandations sur la laïcisation du système d’enseignement. Elle prône une école mixte et accessible à toutes les classes de la société.

Aux vingt heures, 3 juin 1976 (audio) Photo : Radio-Canada

Plus d'une décennie après la mise en place des mesures proposées par le rapport Parent, le 3 juin 1976, l’animatrice Françoise Guénette s’entretient avec Jeanne Lapointe à l’émission radiophonique Le vingt heures.

Jeanne Lapointe répond aux détracteurs qui estiment que 10 ans après la publication du rapport, le milieu scolaire manque d’autorité et de rigidité.

Elle explique qu’avant le rapport Parent, on était habitué à des milieux d’enseignement très soumis aux valeurs culturelles bourgeoises , mais que depuis la mise en place des recommandations, les enseignants et les étudiants viennent de tous les milieux. L’école s’est démocratisée.

« Dans une apparence de désordre, à mon avis c’est certainement un progrès. Avant on avait une exclusion des écoles de toute une partie de la population. Ça, c’étaient les vrais désordres et les vraies injustices. » — Une citation de Jeanne Lapointe

Un modèle social qui reflète la nouvelle réalité des femmes

De 1967 à 1970, Jeanne Lapointe siège à la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada, la commission Bird, qui aura un important impact sur toute la société canadienne.

Alors que la Commission Bird entame la seconde étape de son mandat, la journaliste Andrée Larochelle s’entretient avec Jeanne Lapointe pour l’émission Femme d’aujourd’hui le 1er janvier 1968.

Femme d’aujourd’hui, 1er janvier 1968

Pour la professeure, l’utilité de cette commission d’enquête ne fait aucun doute. Comme les femmes ont moins d’enfants et vivent de plus en plus vieilles, elles ont une plus longue période de vie active où elles sont en mesure de travailler. C’est cette nouvelle réalité que le modèle social doit refléter.

« J’ai l’impression que beaucoup d’hommes font du stresse ou de l’angoisse car ils sont seuls à prendre la responsabilité financière de la famille et que les pères devraient prendre plus de responsabilités face aux enfants. C’est un nouveau modèle de famille que l’on voit chez les jeunes ménages à l’université. » — Une citation de Jeanne Lapointe, 1968

Dans un autre épisode de Femme d’aujourd’hui, Jeanne Lapointe confie à Minou Petrowski qu’elle était plus ou moins d’accord avec sa nomination à titre de commissaire, car elle ne se considérait pas engagée envers la cause des femmes. Mais plus elle apprend comme commissaire, plus elle se trouve parfois scandalisée de ce qu’elle entend.

Femme d’aujourd’hui, 31 décembre 1968

Les années 1970 et 1980 seront des années où ses réflexions féministes prendront de l’ampleur. De 1983 à 1985, elle est membre du Comité sur la recherche non sexiste au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).

« Les problèmes des femmes ça affecte bien sûr toute la société, pas seulement les femmes. » — Une citation de Jeanne Lapointe, 1968

À la suite de son décès, l’Université Laval crée le fond Jeanne Lapointe servant à la recherche et au rayonnement des études féministes.

Un groupe de professeurs de cette même université avait souhaité lui rendre hommage en 2018 en nommant le pavillon des sciences de l’éducation, pavillon Jeanne Lapointe. Le journaliste Alexandre Duval en avait fait état dans ce reportage présenté au Téléjournal de Québec le 8 avril 2018.

Téléjournal Québec, 8 avril 2018

En 2020, l’Acfas créé le prix Jeanne Lapointe décerné chaque année « à une chercheuse ou à un chercheur pour souligner l'excellence et le rayonnement de ses travaux et de ses actions dans le domaine des sciences de l’éducation ».